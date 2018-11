El ex gobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann, a decir de ciertos referentes políticos del Partido Colorado, tiene un relato con influencia “farandulesca” que apunta a sostener su cargo “mau” como senador, para lo cual “cuelga su relato” en una supuesta defensa a la gobernabilidad del presidente Mario Abdo Benítez, y teniendo por enemigo único al ex presidente Horacio Cartes y a los referentes del movimiento político interno que él lidera. Pero los hechos son los hechos, y ellos cuentan que el ex gobernador se candidato a senador por el Partido Colorado, tuvo poco trabajo con la dirigencia partidaria, perdió la elección, pero una acción irregular de Fernando Lugo lo sentó en el Senado, a pesar de no haber sido elegido por la votación popular en las urnas y tampoco fue proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Para los referentes de la ANR, la unidad en el Partido Colorado no es el mejor negocio para el ex gobernador del Guaira, él teme que su curul “regalado” pueda cambiar de manos si hay unidad entre todos los movimientos partidarios. Entonces se explica la motivación del relato de Friedmann, poco alentador a favor de la unidad partidaria. Ni en el gobierno ni en la ANR dieron importancia a la “clarividencia” del ex gobernador, ellos las consideran “declaraciones sumamente irresponsables”.

Pedro Alliana, presidente de la ANR aseguraba que las afirmaciones de Rodolfo Friedmann no estaban ajustadas a la realidad. Lo que si es cierto decía son “los hechos, las actitudes, los gestos que desde Honor Colorado en el Congreso Nacional existen con el actual gobierno…aprobando todos los proyectos del gobierno a favor de la población más necesitada… no vamos a parar con nuestras acciones a favor del gobierno ni por culpa de Friedmann ni de Villamayor”.

El Storytelling de Friedmann y compañía carece de una sólida línea argumental, hay que mejorar el guión, su teoría de la conspiración salta muy fácilmente de un juicio político para un presidente que aún no cumple 100 días en el poder, a un atentado a la vida de alguna autoridad o juguetea con echarle la culpa al vicepresidente de la República de traición a su dupla, todo ello con el único objetivo de desviar la atención ciudadana sobre la ausencia de gestión y para no perder el “curul regalado”. La narrativa del ex gobernador y sus aliados sobre una conspiración en realidad va más allá de la fantasía, son ridículos.