Es natural que quien asume el poder real de la república tome las determinaciones que apunten a desarrollar los planes y proyectos que se trazaron a encarar. Por ello, los cambios en la administración pública son normales, pero estos deben darse asumiendo las consecuencias.

Lo que el senador Barrios critica es que el oficialismo ha instalado una “caza de brujas” en la Policía Nacional para lo cual montó una supuesta filtración de datos clasificados que solo maneja la institución policial, para con ello descabezar a quienes ellos consideran fueron "leales" al gobierno que salió.

Lo que en realidad se pretende desde el gobierno actual es realizar una purga en la Policía Nacional, que puede ser hasta necesaria, pero la deberían hacer a cara descubierta, con liderazgo abierto y público y no en base a argucias utilizando a la "prensa amiga" para montar escenarios que justifiquen las acciones posteriores.

Para el senador Barrios el hecho de que las autoridades de seguridad del nuevo gobierno recurran a montar historias en los medios “demuestra falta de entereza porque para producir cambios en las Fuerzas Policiales no se necesita perjudicar ni arruinar la carrera de oficiales que estuvieron ejerciendo cargos en un gobierno anterior”.

En la institución policial habrá buenos y malos oficiales, pero lo que no se puede desconocer es que se trata de una organización no deliberante, con una disciplina jerarquizada, con hombres y mujeres con carrera dentro de la institución que desean seguir abrazando la vocación del servicio a la ciudadanía. Por ello, las decisiones para concretar los cambios deben darse en base a lo dice la foja de servicio de cada uno de ellos y no tomando como punto de partida las parodias mediáticas impulsadas por quienes no se atreven a dar la cara y dar las razones reales de las medidas a tomar.

Este tipo de actitudes revela una tremenda inmadurez política y el nulo oficio de poder de quienes asumieron el pasado 15 de agosto.

El tema seguridad sigue estando en el primer lugar en el orden del reclamo de la ciudadanía. Las autoridades entrantes deben concentrarse en fortalecer los sistemas de seguridad, antes que pretender debilitarlos como se quiere ahora hacer con el Grupo Lince, que se ha ganado el respeto y la confianza de la gente.

Si se prioriza el pase de factura permanente a quienes se considera los enemigos políticos de turno, difícilmente se consigan instituciones fuertes, y principalmente en materia de seguridad. Las fuerzas públicas necesitan señales de liderazgos sólidos y comprometidos para actuar en consecuencia, de lo contrario se trasmite la ausencia de ideas, lo que a la larga repercutirá en la efectividad de sus acciones y por ello en un impacto negativo en la sociedad en el combate a la delincuencia.