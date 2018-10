La administración estadounidense estaría preocupada por la política exterior que desarrolla el actual gobierno, acercamiento a regímenes, organizaciones y personas hostiles a Estados Unidos, “algo que no se espera de un país aliado”, sería el pensamiento en el Departamento de Estado. Incluso sospechan que esas amistades internacionales habrían financiado la campaña de Mario Abdo a través del vicepresidente Hugo Velázquez, quien fue fiscal en Alto Paraná y tiene conocidos lazos con la rica comunidad árabe de la Triple Frontera.

El fin de semana se publicaba en un diario capitalino algunas reflexiones de la administración estadounidense respecto a la política exterior del nuevo gobierno, estas coinciden con lo que otros medios de comunicación también viene publicando hace varias semanas atrás. Por ejemplo, en el Departamento de Estado no comprenden el beneficio que obtendría Paraguay enfriando sus relaciones con Israel, el impase se inició con el traslado de la sede de la embajada de Paraguay en Jerusalén a Tel Aviv. La pregunta es ¿qué ofrecen al Paraguay Palestina y Turquía? -países que prometieron abrir embajadas en Paraguay, tras el impase con el país hebreo- porque con Israel el país perdió cooperación técnica sobre seguridad cibernética, biotecnología, conservación del agua, agricultura avanzada, entre otras.

El medio de comunicación, afirmaba el fin de semana, que en el Departamento de Estado aseguraban que “Palestina es una causa, no es un Estado”, y su presencia servirá para esparcir propaganda y acritud al debate nacional, pero no para algo provechoso para los paraguayos”. Respecto a Turquía habrían recordado que “el régimen del presidente Recep Tayyip Erdogan demolió sistemáticamente la democracia turca, encarcelando a periodistas y a otros críticos, llevado a prisión a sus oponentes. Su gobierno brindó facilidades al Estado Islámico en Siria y amparó a financistas de Hamás, la organización islamista palestina considerada terrorista por Estados Unidos”.

Además, las instituciones de negocios y financieras turcas estuvieron recientemente implicadas en amplios esquemas de lavado de dinero para financiar la evasión de las sanciones a Irán, y Estados Unidos acaba de sancionar a una compañía turca por realizar negocios ilícitos con Corea del Norte, habrían puntualizado desde la administración estadounidense.

Al panorama citado previamente se suman dos hechos más que preocuparían a Estados Unidos. El primero fue la visita oficial al país del Emir de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, este emirato tiene fama de ser apologista y financista de Irán y del terrorismo islámico. El otro tema, fue la reunión en el Palacio de López entre Mario Abdo Benítez con Hassan Khalil Dia, un poderoso empresario de la Triple Frontera, quien fue embajador paraguayo en Líbano hasta diciembre de 2016, cuando Horacio Cartes lo destituyó sin miramientos, tras la filtración de las fotografías de un viaje al Líbano en 2015 que arregló Khalil con el entonces diputado y actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en las que se lo ve en un yate en el Mediterráneo y en encuentros con líderes del Hezbollah, organización legal en Líbano, pero identificada como terrorista por Estados Unidos.

Desde la prensa nacional se viene alertando la situación, que, de mantenerse puede llevar al país a serios problemas no solo diplomáticos sino también económicos. No es de extrañar que si el Gobierno no rectifica el camino de sus relaciones internacionales se dificultará atraer inversiones, combatir el crimen transnacional, entre otras que perjudicarán a la gente.