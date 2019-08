El ministro de Hacienda, Benigno López, divulgó a través de las redes sociales algunas consideraciones sobre la situación económica por la que atraviesa el país. Tal vez lo hizo en un intento por aclarar posiciones, pero terminó aportando más dudas que certezas. En ellas no se percibe un reconocimiento de la crisis en su real dimensión, ni tampoco los planes concretos para hacerle frente. Lo único rescatable de sus dichos, probablemente en el afán de disipar las críticas, fue que el gobierno retrocedió en su intención de elevar el tope del déficit fiscal, al menos por ahora.

Benigno define el estado de la economía del siguiente modo: “Paraguay experimenta una combinación de eventos adversos, externos e internos, que afectan la actividad económica, que de resultar en una variación negativa para el cierre de este año, ameritaría tomar medidas extraordinarias para asegurar el despegue en el 2020”.

Un discurso muy floreado, que suena rimbombante, pero “elíptico”, en definitiva mentiroso, pues omite deliberadamente toda referencia puntual a la crisis y, en su reemplazo, decir poco o nada. Peor aún, de sus palabras podría deducirse que todavía no enfrentamos problemas serios, los cuales en todo caso se plantearían a fin de año y, recién entonces, habría que tomar medidas para mitigarlos, no para “despegar”, al decir suyo.

¿Por qué Benigno no dice algo de la brutal caída del PIB, de 4% a 1%, o menos?. ¿O de la disminución de las importaciones?. ¿O del menor consumo de los paraguayos? ¿O de las recaudaciones en Aduanas y en concepto de Impuesto al Valor Agregado?

En otra parte, el ministro nos informa que “la discusión fue mantener la ejecución de las políticas públicas, de los planes de inversión, avanzar en otras medidas (no dijo cuáles) e implantar las reformas necesarias (presumimos del sistema jubilatorio). La posibilidad de excepción al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal no fue la discusión de fondo”, resaltó.

Esto significa que, en el marco de no afectar las políticas públicas -de muy débil repercusión por cierto- sí se habló de elevar el déficit fiscal, como de hecho prevé la misma norma para momentos de crisis.

A primera vista, no habría porqué hacer alertas ante dicha eventualidad. Sin embargo, primero hay que informar que el tope del 1,5%, ya se elevó en la práctica en 150 millones de dólares más, porque cuando se aprobó la norma era sobre un PIB de US$ 30.000 millones (lo que equivalía a 450 millones de déficit) y ahora el tamaño de nuestra economía es de 40.000 millones (600 millones de déficit). Y si el techo se elevara 1% o hasta 1,5% más, como autoriza la legislación, significarían otros 400 o 600 millones de dólares. En concreto, el techo de US$ 450 millones de antes, podría transformarse en… 1.200 millones!!.

Segundo, si de elevar el déficit para impulsar obras se trata, el Ejecutivo debería reconocer que hasta junio fue un desastre en materia de ejecución (por debajo del 20% del presupuesto) y anunciar qué cambios hará para utilizar el dinero existente e impulsar las obras.

Tercero, y suponiendo que el tema anterior se resuelve satisfactoriamente, el gobierno debe precisar cuáles son las obras que pretende llevar a cabo. Y, finalmente, cómo vamos a pagar, tomando en consideración la caída de las recaudaciones.

Como puede notarse, son muchas preguntas sin respuestas.

Para que éstas lleguen, el ministro de Hacienda no nos debe seguir hablando como lo hacen los ministros de la Corte para evitar preopinar en un caso que después podrían juzgar, o como los obispos, siempre “elípticos”, quienes extraen de sus declaraciones todo aquello que les incomoda.

Benigno debe hablarnos con la verdad. En caso contrario, la desconfianza existente seguirá en aumento y eso golpeará aún más fuerte a la ya maltrecha economía paraguaya.