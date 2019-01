Hasta hace unos años, cuando la región estaba dominada por el Socialismo del Siglo XXI o el Bolivarianismo de Chávez, varios mandatarios –incluidos los expresidentes paraguayos, Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo- reinvindicaban en sus discursos el modelo socialista que luego estalló en crisis por los escándalos de corrupción en Brasil y Argentina. Por un lado, Duarte Frutos en una convención colorada se había declarado ideológicamente como representante del “socialismo ideológico”; mientras que Lugo, se ubicó dentro del “socialismo del siglo XXI”. Ambos políticos, fueron admiradores y aliados estratégicos de los demás líderes socialistas como el venezolano ya fallecido Hugo Chávez, el brasileño Lula Da Silva y los Kirchner, Néstor y Cristina en Argentina; así como Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador.

Sin embargo, los dos países más poderosos de la región desnudaron la realidad del “socialismo” cuyo final ya es conocido por todos, con Lula Da Silva preso por corrupción y Cristina Fernández de Kirchner a punto de estarlo.

Pero volviendo al caso de Venezuela, la crisis va más allá de la ideología. Aquí se trata de una cuestión humanitaria y eso no lo podemos desconocer, sobre todo viendo a diario como millones de personas huyen de su país, arrastrados por la desesperación y el hambre.

Es que la ideología, como todo deseo humano y quizás el más íntimo, de pretender controlar las cosas y cambiarlas y hacerlas a nuestra imagen y voluntad, se desvanece. Es como querer doblar las cosas y que la realidad fuera de goma pero no lo es. El ser humano no vive solo de economía o de política o de deportes. Esas son realidades necesarias pero no suficientes. La grandilocuencia y la verborrea propagandística del bolivarianismo -o cualquier otra ideología– falsifica la realidad de las cosas.

Lo que está ocurriendo en Venezuela, es el resultado de una ideología populista como el Socialismo del Siglo XXI, que tiene al frente a un dictador irresponsable que dejó de lado a su pueblo y enceguecido se aferra al poder. Esta actitud del líder venezolano es una muestra más de que la solución a los problemas de una nación, no pasan por la cuestión ideológica sino más bien por el respeto al bien más preciado que tiene el ser humano que es su libertad.