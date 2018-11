La paz en el campo no se engendra con violencia

No existen ganadores cuando la solución tiene como eje la violencia. Las reivindicaciones no tienen sentido, cuando la vida humana se afecta como fruto de la defensa de los intereses personales o gremiales. Tanto la amenaza de productores sojeros a los parlamentarios, así como la amenaza armada contra los productores a través de una Facebook, no construyen Patria, todo lo contrario, la violencia atrae más violencia, es una espiral ascendente donde todos pierden, donde todos perdemos. Corresponde al Gobierno abandonar su impavidez sobre la violencia en el campo y encontrar soluciones justas para todos los sectores.