Algunos incluso van más lejos, por desconocimiento o por interés, presentando a nuestro país como el espejo en el que debería mirarse el mundo entero. Pero luego, al “rascar” un poco lo resuelto, encontramos muy rápido que nada de eso está pensado ni beneficiará, aunque sea de refilón, al grueso de nuestra gente, la más “jodida” en esta historia que recién comienza.

Tía Chela, un clásico del mercado n° 1 de Asunción, “el mercadito”, fue entrevistada por la 970/GEN y, en un tono humilde, casi resignada, relató la penosa situación que enfrenta, ya casi sin clientes, por el necesario aislamiento social que está vigente, y en manos de usureros. Muchos de sus colegas cerraron sus puestos de venta de comida. Ella va a “biciletear” un poco más, hasta donde pueda, pagando hoy a uno y mañana a otro.

Su relato fue verdaderamente conmovedor y eso en nada cambiaría si se tratase de un caso aislado, pero no lo es. Esta es la realidad a la que hoy se enfrentan miles y miles de paraguayos, que viven el día a día, desde Asunción hasta Ciudad del Este y desde Pedro Juan hasta Encarnación, a los que se suman quienes ya perdieron sus empleos y se sumarán muchos más, salvo que se adopten medidas urgentes.

Lo dispuesto recientemente por el gobierno puede resumirse en lo siguiente: aplazamiento por dos meses del pago de varios impuestos, reasignación de 100 millones de dólares del Presupuesto y parte de los royalties al Ministerio de Salud y contratación de créditos internacionales (de deuda externa) para cubrir el déficit que producirá la menor recaudación. A estos se agregan otras medidas, como la distribución de kits de alimentos, que aún no se sabe muy bien a quiénes y cómo, y la obligatoriedad de pagar salarios a las empresas que soliciten la suspensión de sus actividades, de imposible cumplimiento en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Está muy bien que se aliviane la carga a los que pagan esos impuestos, si bien son una minoría. Lo que está mal, muy mal, es que Tía Chela ni miles de paraguayos como ella no figuran en los planes oficiales. No están los cuentapropistas que se quedaron sin poder ganarse el pan del día, ni los pequeños comercios que no tienen a quién vender, ni los negocios chicos cuyos servicios nadie contrata, ni los trabajadores que están siendo despedidos, ni tampoco los profesionales independientes que ni de casualidad consiguen clientes.

¿Cómo es posible que las autoridades económicas no estén rebanándose los sesos, “matándose” para ver qué hacer en todos estos casos, que representan no menos del 40% de la fuerza laboral en el país? ¿Qué aportan los economistas a esta cuestión? ¿Y los dirigentes políticos y empresariales, prácticamente desaparecidos en los últimos días?.

Vivimos momentos extraordinarios, extremos, que requieren respuestas del mismo tipo, para lo cual es imprescindible que la dirigencia nacional se ubique a la altura de las circunstancias. Hasta ahora no lo hizo.

Las medidas sanitarias tomadas hasta el momento han sido las correctas y fueron oportunas. Sin embargo, hasta hoy las medidas económicas siguen siendo insuficientes y limitadas a ciertos grupos sociales.

Urge que de verdad se pongan las pilas, hasta ahora solo observamos muchos anuncios, mucho marketing y decisiones que beneficiarán a muy pocos.