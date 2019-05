La “operación libertad”, cuya “fase final” fue anunciada por Juan Guaidó el pasado martes, desde la base aérea La Carlota, debía contar con la adhesión de altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, empezando por la de Vladimir Padrino, ministro de Defensa. Pero esto no ocurrió, por lo cual el enfrentamiento al régimen corrió por cuenta exclusiva de los miles de venezolanos que se volcaron a las calles ese día, y también ayer, resultando salvajemente reprimidos por la Guardia Nacional y los llamados “colectivos chavistas”, vulgares bandas paramilitares.

La existencia del plan (que no prosperó) fue develado por el propio Eliott Abrams, nombrado por el secretario de Estado Mike Pompeo como “emisario especial” para tratar los asuntos referidos a Venezuela. Este declaró a EFE, palabas más, palabras menos, que Padrino y ciertos jefes militares debían sumarse al levantamiento, pero a la hora de tener que hacerlo “cerraron sus teléfonos”.

El otro reconocimiento implícito de que el proyecto en cuestión no cuajó es el reciente llamado de Guaidó a realizar paros escalonados en la administración pública, que concentra la mayor cantidad de asalariados, en perspectiva a una huelga general. Si sonaban los “tambores de guerra”, esta opción no sería necesaria.

Y en tercer término, debemos señalar que si bien Maduro estuvo literalmente desaparecido la mayor parte de la jornada del martes, cuando lo hizo se encargó de mostrarse en compañía de los altos mandos de los organismos de seguridad, entre ellos Padrino,

La contracara de cuanto señalamos es que el régimen totalitario tampoco está en condiciones de derrotar a la oposición. No tolera que Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, haya sido proclamado “presidente encargado”. No tolera la ocupación de una base militar, aunque sea por un par de horas. No tolera que en sus narices hayan liberado a Leopoldo López de su muy custodiada prisión domiciliaria. Ni que sectores ciudadanos cada vez más amplios le desafíe en las calles, a cara descubierta y a pecho gentil. No tolera nada de eso, pero es incapaz de aplastar estas expresiones de completa “desobediencia” a su “autoridad”.

En las actuales circunstancias son varias las alternativas que se dibujan como salida a la crisis, pero las que aparecen como más “viables” son: La crisis y levantamiento de sectores claves de las fuerzas militares, como parte de un proceso de “implosión” del chavismo, por un lado, y la intervención armada de los Estados Unidos, por el otro.

La primera, que ahora fracasó, es a la que más apuesta la oposición y, en general, gran parte de la comunidad internacional, ante el hecho cierto de que fracasaron todos los intentos de diálogo y negociación con Maduro y su camarilla. La resistencia, mediante movilizaciones permanentes, ahora los paros escalonados y, en paralelo, los ofrecimientos de indultos a los jefes militares que se sumen a esta política, apuntan claramente en esa dirección, pero habrá que ver si da resultado y, sobre todo, cuándo.

La segunda configuraría el peor de los escenarios, no solo por ser violatoria de principios básicos del derecho internacional, sino por los horrorosos costos que representa para los países y sus pueblos, en todos los órdenes, como lo atestigua sobradamente la experiencia internacional.

La situación, por ahora, es de un “empate técnico”. La sociedad está dividida y ninguno de los dos bandos, enfrentados de la manera irreconciliable, puede con el otro. Y como nos dijo desde Caracas la periodista Pamela Toledo, solo el transcurrir del tiempo, que puede significar horas, días o semanas, ira develando qué rumbo toma finalmente esta desgraciada crisis que castiga impiadosamente a nuestros hermanos venezolanos.