La destitución del comandante interino y el subcomandante de la Policía Nacional solo debe ser el inicio de un proceso intenso de investigación que determine a todos los responsables, políticos y operativos del crimen de Lidia Meza. No solo los familiares de la joven sino todos los ciudadanos necesitamos una explicación real de lo que verdaderamente sucedió el sábado pasado en la Agrupación especializada, a decir de los familiares de Lidia y su abogado "¿Quién le contrató?, ¿quiénes son los responsables? Acá está el autor, ¿pero ¿quiénes son sus cómplices? ¿O estamos ante una red de trata o ante policías corruptos que le brindaron esa posibilidad (a Piloto de asesinar a un joven)?", la justicia debe responder estas y otras preguntas.

El viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, Hugo Sosa Pasmor, primer responsable político de la seguridad ciudadana se mantiene en las sombras y con un suspicaz silencio, tras el crimen ocurrido en una instalación que políticamente está bajo su responsabilidad. En tanto el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, ofendiendo la inteligencia de la gente, solo atina a responsabilizar del crimen a la propia fallecida: “La señorita pidió estar con ‘Piloto’ (el narco asesino) en el calabozo”.

El feminicidio de Lidia Meza no solo dejó, una vez más, al descubierto la incompetencia de los responsables políticos y operativos de la seguridad ciudadana, también develó la ausencia de empatía y el doble discurso del Gobierno sobre el bienestar de la gente. Ni el mandatario o su entrono siquiera expresaron a la familia una básica condolencia a la familia por lo sucedido, Lidia, al no ser Marly, tampoco tuvo 15 minutos de defensa por su crimen. Ante la falta de recursos de la familia colaboraron con la familia, los restos de la joven Lidia Meza fueron llevados directamente al cementerio en una ambulancia, ninguna autoridad ofreció apoyo a la humilde familia, como diría una allegada de la fallecida: “no hay ninguna prensa, ningún canal, ninguna autoridad, ninguna primera dama ni el presidente. Nadie. No tiene para pagar el cajón y el coche fúnebre. Es una común como nosotros. Este es el pueblo paraguayo que sufre. Nos matan como perros”,

Parafraseando la cita del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, “la paciencia tiene su límite”, eso precisamente siente la ciudadanía, tras 100 días de gobierno se percibe un alto componente de improvisación, malicia política, negligencia y escasos resultados propios, tanto en los mandos políticos como operativos de los responsables de la seguridad ciudadana.

A más de las posibles sanciones políticas a través de un juicio político a los responsables corresponde a la justicia descubrir, imputar, enjuiciar y castigar a todos los responsables de la muerte de Lidia Cabral, a todos, políticos y operativos, sea quien sea. Es momento que el gobierno aterrice, planifique y actúen en beneficio de la gente, pasaron 100 días de gestión con escasos resultados, altos niveles de conflictividad y pago de favores políticos, es el momento de gobernar. La paciencia tiene su límite.