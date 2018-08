En un sondeo de opinión realizado por el Diario ABC Color, días antes que Mario Abdo asuma el poder en su plataforma digital, la gente ratificaba la gran aceptación y simpatía que despierta en la ciudadanía el Grupo Lince (Agrupación Táctica Operativa Motorizada), de la Policía Nacional. Unos 2.789 lectores de ese medio de comunicación -que siempre mantuvo una línea crítica con el gobierno de Horacio Cartes-, respondieron la pregunta formulada por el medio: ¿Está conforme con el desempeño de los policías del grupo Lince? El 77,41 por ciento (2.159 personas) dijeron que sí estaban conformes con los Linces; y 630 votaron por el no (22,59%).

El resultado de la investigación digital del citado diario, así como otros realizados por encuestadoras independientes confirman que efectivamente la labor realizada en un año, con la actual filosofía de trabajo no solo que estadísticamente rindió resultados efectivos al combatir a la delincuencia, sino que dichos resultados se reflejan en la confianza y aceptación que la mayoría de la gente tiene por los “Lince”, y su demostrada lucha efectiva contra la delincuencia en las calles.

Mientras el crimen no frena su accionar en las calles, el nuevo ministro del Interior asegura que es “divertida” la polémica creada desde su cartera, la que no resulta divertida para la ciudadanía - por lo cual manifiesta con preocupación- es el intento de mermar la capacidad operativa de este grupo especial. No hay que descubrir el “agua tibia”, el esquema de acción de un grupo élite de la Policía Nacional, como los Lince, forma parte de una experiencia y práctica previamente probada en otros países y con excelentes resultados, razón por la cual se lo implementó en Paraguay.

Es de esperarse que la “divertida” manera que tiene el ministro Villamayor de llamar la atención de la opinión pública sobre su figura no pase de una “charade”, mientras encuentra el camino para iniciar su gestión en el Ministerio del Interior, que no olvide que los delincuentes no van a su ritmo y en solo seis días de estar en el poder ya tiene varios goles en contra.