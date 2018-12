Un modelo meritocrático es un principio de gobernanza que promueve a las mejores personas según sus méritos y no según su origen social o la amistad individual de cada persona con el gobernante. La meritocracia proporciona mayor eficiencia que otros sistemas jerárquicos, puesto que las distinciones no se hacen por sexo o raza ni por riqueza o posición social, ni por factores biológicos o culturales. El mérito del esfuerzo individual -conocimientos, aptitud, esfuerzo, valores, etc.- se entiende como un criterio más justo que otros para la distribución de los premios y las ventajas sociales asociadas.

Una de las agendas claras del actual Ejecutivo es el pago de favores político-electorales, sin embargo, los últimos nombramientos para retribuir a sus operadores resultan ofensivos y un claro mensaje a la ciudadanía que el “mérito” de ser amigo de alguien en el poder es suficiente para beneficiarse con un alto salario del Estado.

El diario La Nación publicó primero sobre la radióloga Nieve Soledad Melgarejo, quien se hace llamar “Solcito”, con oficio principal de tuitera y hurrera del oficialismo, presume de la protección que tiene burlándose de la cotizada consultoría de “Asistencia y Apoyo para la Ejecución de Obras”, que utilizaron para ubicarla en el primer anillo de Arnoldo Wiens, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. “Solcito” les cuesta mensualmente a los contribuyentes más de 12 millones de guaraníes.

Luego se informó que un conocido hurrero y activista político del departamento de Guairá, Félix Carlos Ramón Careaga Roa, fue contratado por Petropar como asesor de gerencia para cumplir funciones en la planta de Troche. El afortunado no cuenta con título universitario y su mayor mérito para ser premiado con el cargo sería su amistad con el senador añetetista Rodolfo Friedmann y su esposa, la exmodelo Marly Figueredo. “Felixcito”, como lo conocen en la ciudad de Villarrica, es cono¬cido por compartir mucho con amigos y frecuentar bares, lugares nocturnos, y por haber sido destituido de la Defensoría del Pueblo de Villarrica, por sus constantes faltas, además de elaborar documentos falsos para su beneficio, según confirmó el defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy.

Días atrás también se divulgó sobre el asadero, Osvaldo Benegas López, de la seccional N° 37 del barrio Nazareth de Asunción, quien ahora forma parte del directorio Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa), específicamente como síndico, con un salario por arriba de los 16 millones de guaraníes y con categoría de funcionario permanente. Su mérito puede verse en las redes sociales, donde a más de ofertar el servicio de asado se muestra en fotografías con importantes referentes del movimiento colorado Añetete, comenzando por el mandatario; el senador Juan Afara; el actual titular del Congreso, Silvio Ovelar; y con el concejal Julio Ullón, jefe de gabinete del actual gobierno, entre otros.

Ahora surge otra favorecida “especialista” en lanzar vítores, y pedir aplausos, es una autodeclarada “hurrera” oficialista, Minerva Agüero Dalio. Ese ofi¬cio también le sirvió para ingresar al Ministerio de Obras Públicas, con el mismo mecanismo de “Solcito”, a través de esta consultoría exclusiva para altos técnicos universitarios. En medio de su oficio de operadora, a Minerva Agüero le tocó ser estrella de un spot publicitario, por cierto, muy promocionado por el jefe de Gabinete, Julio Ullón Brizuela.

El discurso de la transparencia con el que arrancó el Gobierno se esfumó en 100 días de gestión. Así va el “Paraguay de la gente”, rindiendo tributo al amiguismo como valor para ingresar en los puestos públicos.