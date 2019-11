Veamos primero lo que no va a suceder. Argentina no se convertirá en una Venezuela y menos que menos en una Cuba. Las fuerzas políticas dominantes que componen el oficialismo emergente, el Frente Para Todos, son de centro izquierda. Entre ellas conviven corrientes conservadoras, como la lidera por Sergio Massa, y en el extremo opuesto “La Cámpora”, un sector juvenil cuyas posiciones no superan los límites de la social democracia, solo que arropada con remeras del “Ché”.

El presidente electo, Aníbal Fernández, tiene más bien una postura moderada, busca darle tranquilidad a los grupos empresariales y, aunque parezca una paradoja, probablemente resulte en este momento de crisis y amenazas de posibles estallidos, mejor garante del FMI y demás acreedores que el propio Macri. Éste había conquistado el odio de millones de argentinos sometidos a condiciones de pobreza y desempleo, así como de sectores de la clase media que patalean desesperadamente para no bajar de rango en la escala social.

Fernández, para esta vasta franja de la población que le dio su apoyo en las recientes elecciones, genera ilusiones de cambio, frente a una situación socio-económica que vino deteriorándose de manera sostenida en los últimos cuatro años.

Economía recesiva, desempleo, disparada del dólar (De 17 a 67 pesos la unidad), sobreendeudamiento público (equivalente al 100% del PIB), y políticas destinadas a reducir el déficit fiscal que implican un deterioro acentuado de la salud y educación públicas, entre otros, crearon las condiciones adecuadas para que Macri fuera desalojado del poder. Eso, más la unidad de gran parte del peronismo, excepto el ala representada por Pichetto, candidato a Vice de Macri, y la de Lavagna junto a Urtubey, Gobernador de Salta.

En este contexto, lo que se viene en la Argentina es una versión “rebajada”, “diluida” de lo que fue el kirchnerismo con Néstor y Cristina. Las condiciones del país, así como la heterogeneidad del Frente para Todos y el 40% que tuvo el macrismo, no le permitirán al nuevo gobierno dar riendas sueltas a su naturaleza neopopulista, al menos no en el corto plazo.

En el ámbito de la política exterior, el cambio de signo político no tendría por qué significar problemas adicionales para el Paraguay, como sí se dibujaban en el horizonte con el actual mandatario y sobre todo con su candidato a vice, cuyos discursos xenófobos estuvieron presentes a lo largo de la campaña. Mientras que al Mercosur no le vendrá nada mal equilibrar el peso que hoy tienen Brasil y su desquiciado presidente.

En resumidas cuentas, los agoreros del apocalipsis deberían poner el pie en el freno. Después de todo, neoliberalismo y neopopulismo son variantes que se desenvuelven dentro del mismo sistema. Sí deberían preocuparse, y mucho, por no responder al drama de nuestros pueblos.

Eso sí es realmente peligroso.