En esta época del año es común que nos pongamos “sensibles” y recordemos, por ejemplo, que el aguinaldo es obligatorio, que bajo ningún punto de vista puede ser objeto de embargo, que los que trabajan en estos días feriados deben percibir doble remuneración, etcétera. Es casi un “ritual navideño”, que dura aproximadamente dos semanas, no más que eso. Las otras 46 semanas del año, los derechos laborales de un amplio segmento de trabajadores no son objeto de recordación ni por quienes ahora pronuncian discursos al respecto, repletos de cinismo, como la ministra del Trabajo y sus principales colaboradores.

En Paraguay, el 50% o más de los asalariados no perciben el sueldo mínimo, trabajan más de 8 horas, carecen de seguridad social, no tiene vacaciones y, en caso de despido injustificado, no perciben la indemnización que establece el Código del Trabajo. No son decenas, sino cientos de miles.

El Instituto de Previsión Social (IPS) maneja datos de muchas empresas que no aseguran a sus empleados, pero “negocia” con los dueños para no hacer nada al respecto. Y el Ministerio del Trabajo y sus dependencias, que deberían fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, no llegan a 50 funcionarios para cubrir todo el territorio nacional, retratando así el desinterés más absoluto del Estado en la materia.

Desde el punto de vista moral o cristiano, en el caso de los creyentes, esta realidad lacerante es intolerable. Y desde el punto de vista liberal- burgués, estrictamente capitalista, representa un ancla al pasado, una valla insalvable para el desarrollo y un chaleco de fuerza para una sociedad incapaz de generar trabajo digno, así como todo lo que de ello se deriva, sea educación o salud, entre otras cuestiones que miden el progreso real de los pueblos y en las que estamos aplazados.

A propósito del Estado, esa entelequia que nunca sabemos muy bien de qué se trata, pero que no se reduce al aparato burocrático de los ministerios, ni menos a los planilleros que lo cohabitan, es su obligación bregar por el cumplimiento de la ley, de todas las leyes, empezando por las que son ignoradas en perjuicio de tantísimos paraguayos, y crear las condiciones adecuadas para que las Pymes puedan operar normalmente en el terreno de la formalidad.

Pero no lo hace, y al resultado social que está a la vista, debemos sumarle todo lo que significa para el propio fisco que una parte tan grade de la economía se maneje en negro o en gris, evadiendo total o parcialmente sus compromisos tributarios.

Dejemos, pues, de lado tanto cinismo y abordemos como sociedad este problema estructural que nos castiga desde tiempos remotos, en lugar de recordarlos solo como parte del “espíritu navideño”.