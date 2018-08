Luego de cuatro meses de traspaso y a 12 días de haber iniciado la gestión el nuevo gobierno aún permanece en la pista de despegue. El capitán de la aeronave aún no completó el plan de vuelo, la tripulación está incompleta y muchos de los nominados carecen de buenos antecedentes para participar del vuelo, les apodan “hombres escombro”. Algunos de los asistentes de cabina empezaron a renunciar como es el caso de la viceministra de Asuntos Técnicos del Ministerio de la Mujer, Griselda Cañete, que encontró una mejor oferta laboral y se bajó del equipo; a otros se les denunció “inconductas” por las que debieron alejarse de la aeronave como el doctor Édgar Agustín Chaparro Fernández, quien era el director del Hospital Regional de Villa Elisa y de Ciudad Mujer y renunció tras la denuncia de su cónyuge quien le acusó por supuestos actos de violencia doméstica.

Si bien es cierto que las expectativas sobre el nuevo gobierno no son muy altas, y tiene un bajo nivel de gobernabilidad fruto del estrecho margen con el que obtuvo el triunfo, 3,7 puntos de ventaja sobre Efraín Alegre de la coalición de centro izquierda Alianza Ganar. Se esperaba precisamente que él y su equipo tuvieran un mayor esmero para remontar la baja esperanza que tiene el electorado paraguayo. Por el contrario, las señales que en estos cuatro meses y días emite el presidente Mario Abdo generan una mayor incertidumbre y desesperanza.

La estrategia de estas primeras semanas en la pista de vuelo, son las viejas estrategias de echar la culpa al gobierno anterior, desmeritar los éxitos que obtuvo el antecesor e iniciar una cacería de brujas. Vieja receta desde el retorno a la democracia; en tanto la gente en medio de su desesperanza espera que las nuevas autoridades cambien los viejos patrones con acciones reales y no con golpes de efecto mediático o acciones populistas.

La nueva administración no debe perder de vista que su margen de gobernabilidad apenas le permite girar la aeronave en la pista, que la gente está más movilizada, crítica y menos tolerante con la clase política tradicional. Los próximos escraches pueden trasladarse a los domicilios de los hombres escombro mimetizados en el Gobierno y en el Parlamento, entonces ya no habría desesperanza nada más, sino rabia por que aún no levanta vuelo la aeronave. Se acumulan los pagos salariales, a proveedores del Estado, se ralentizar el flujo comercial, el mercado especula y la paciencia se acorta.

Por el bien del país, esperamos que toda esta visión no se cumpla, por el contrario, esperamos que finalmente la nave despegue, que realizamos vuelo con pocos nubarrones y baja turbulencia, llegar a buen destino dentro de cinco años, con un país en mejores condiciones y sobre todo con la calidad de vida de la gente en franca mejoría.