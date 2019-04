Mañana se baja el telón del mal llamado juicio político al Contralor General de la República, Enrique García, acusado por la Cámara de Diputados en julio del 2018 y juzgado por el Senado recién desde marzo del corriente año, cual si fuera un juicio penal u ordinario. No sabemos si los senadores optaron por este camino para dilatar al máximo el procedimiento, con el objeto de “enfriarlo” y hacer aceptable su eximición o, en el mejor de los casos, si lo hicieron como consecuencia del “trauma” ocasionado por el proceso “sumarísimo” al que fuera sometido en su momento Fernando Lugo, para dar pie a su destitución. En cualquiera de los casos, el resultado, más allá del hecho puntual que afecta al titular de la Contraloría, es la perversión de un instrumento constitucional concebido pura y exclusivamente para separar del cargo a ciertos funcionarios, siguiendo los pasos previstos en la Constitución.

La acusación a García se produjo hace nueve meses y desde que la Cámara Alta inició el juicio, el 18 de marzo, ya transcurrieron casi 36 días. Primero le otorgaron un plazo de 8 días a Diputados, para que presente las acusaciones (pobres por cierto) preparadas hace una eternidad, y luego de cumplida formalidad, establecieron un período de 4 semanas más para que García “tenga tiempo” de preparar su defensa, garantizando así “el debido proceso”, según dijeron.

Estamos, pues, ante una autentica PARODIA, con mayúscula, que contradice lo que establece la norma constitucional y toda la doctrina en la materia. En efecto, el artículo 225 de la CN dice que “el Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político… Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos…”

El Senado no impone una condena de carácter penal. No los manda presos, ni nada por el estilo. No cumple las funciones de los órganos jurisdiccionales. Se convierte en juzgador, con la capacidad de fijar el castigo al funcionario en cuestión, que se limita a su la destitución.

Los más influyentes abogados constitucionalistas del Paraguay y de diversas regiones del planeta se han referido una y otra vez al juicio político. Y todos ellos arrancan diferenciándolo con claridad de un juicio ordinario. Por eso, cuando escuchamos a senadores o al propio Presidente hablar del “derecho sacrosanto” al debido proceso, del respeto a los plazos procesales, como los previstos para cualquier motochorro o asesino, solo podemos sentir que pretenden embaucarnos como si fuéramos unos perfectos ignorantes.

A decir verdad, este es un tema que no genera confusión ni a estudiantes de Ciencias Jurídicas de los primeros años.

Se podrá estar a favor o en contra del mecanismo, pero tal como figura en nuestra Constitución, la Cámara de Diputados, si reúne mayoría calificada de dos tercios, puede iniciar juicio político a los funcionarios que ella enumera, y si en el Senado ocurre lo mismo, este cuenta con la facultad de resolver su restitución, sin más trámite, de un plumazo.

Por lo demás, si los senadores obran en consecuencia con lo que ahora sostiene, deberían asumir que en el pasado muchos de ellos lo hicieron en sentido opuesto, violando la Constitución y las leyes. Que procedieron de manera ilícita al remover a Fernando Lugo, así como a varios ministros de la Corte, a través de juicios de breve duración. Y, todos los que procedieron de esa manera, deben ser juzgados y condenados, en algunos casos, por golpistas.

Esto, sin embargo, no tendría nada que ver con la realidad. Más allá de los cambios que efectivamente requiere el art. 225, para restarle discrecionalidad a los senadores y otorgar al soberano la capacidad de incidir en un tema de su máximo interés, como en otros países, no fue antes cuando actuaron de manera incorrecta, sino ahora, después de este absurdo simulacro de juicio político.

En lo que respecta a Enrique García, solo cabe señalar una cuestión: Los mismos sectores políticos que le acusaron hace 9 meses, son los que ahora probablemente “lo absuelvan de culpa y pena”, lo que no puede producir otra cosa más que un fuerte olor a podrido.