La población siente que hay un Gobierno cargado de contramarchas: Linces con capuchas no, luego Linces con capucha sí; viaducto no, luego viaducto sí; planilleros sí, luego planilleros no; luego no a 5.000 personales de blanco en salud, luego sí al personal de blanco de salud; medicamentos vencidos en todo el país, luego no sabemos dónde están los medicamentos vencidos; y así.

La actual administración gubernamental intenta avanzar cual vendaval sin rumbo, mirando el retrovisor y con el pie presionando el pedal del freno. En vez de mirar hacia adelante y cambiar el pie al pedal del acelerador, culminando o fortaleciendo los proyectos servidos que le dejó el anterior gobierno, y dándole valor agregado con sus propias iniciativas, pero no, la nueva administración más bien recurre al demérito para bajar la vara alta que le dejaron, así cualquier cosa que haga aparecerá como admirable.

Los ministros pirotécnicos, se mueven en función del rating, desarrollan la metodología del show mediático, su gestión está en función de los medios de comunicación, no juegan para la hinchada, salvo para darle pan y circo.

El Gobierno de Mario Abdo tiene la obligación de gobernar con seriedad para los paraguayos, honrando el voto entregado por ellos. El periodo de la campaña electoral terminó hace más de cinco meses, este es el momento de ser un referente serio de cara a los votantes.

Es momento de gobernar, de trazar rutas claras, con objetivos alcanzables. Sería lamentable para la población continuar marchando sin saber a dónde mismo se quiere ir porque nadie quiere el fracaso. Todos apoyamos un país que enfile hacia adelante.