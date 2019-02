Pasaron siete meses de “investigación” por parte del Ministerio Público, pero aún no se tiene idea del resultado o al menos de algún avance sobre las denuncias penales en contra del: senador Fernando Lugo, por usurpación de funciones; presidente de la Cámara de Diputados Miguel Cuevas, por enriquecimiento ilícito; presidenta de Petropar, Patricia Samudio, por lesión de confianza; ex gobernador de Guairá Roberto Friedmann, por enriquecimiento ilícito. Existe un hilo conductor en casi todos estos casos, los denunciados de una u otra manera están ligados al oficialismo, este es un indicio claro, casi un hecho, de que la aplicación de la justicia en Paraguay es selectiva, es decir, si estas bajo el paraguas del tendota de turno el largo brazo de la Ley jamás te alcanzará.

Cuelga de una flaca hilacha la afirmación de la fiscal General de la República, Sandra Quiñónez, quien aseguró que las investigaciones de los agentes fiscales a su cargo se aplican sin mirar el color partidario. Porque, en los casos citados la impunidad campea sobre ellos, los agentes fiscales aplican chicanas -trampas legales- para incumplir con su misión de aplicar justicia a todos por igual, y surge la pregunta, ¿pecan por orden superior?

Refresquemos la memoria. El viernes 6 de julio del 2018 Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos acusaron al senador del Frente Guasu de usurpar funciones al no haberles permitido jurar como senadores electos en la Cámara Alta el pasado sábado 30 de junio. Las denuncias sostienen que el ex obispo usurpó funciones de otros poderes, salto sobre la Constitución y se erige como Justicia Electoral y Corte Suprema. El resultado en este caso, es que a la fecha se realizará el sexto urgimiento al Ministerio Público, para que actúe con relación a la conducta de Fernando, que hizo jurar a Mirta Gusinky y Rodolfo Friedmann, como senadores a pesar de no haber sido electos ni proclamados como tales, favoreciendo directamente al Movimiento Añetete.

La última denuncia a Miguel Cuevas y por la que aún está “investigado” fue realizada el pasado lunes 10 de septiembre de 2018, por el edil de Ybycuí Esequiel Cáceres, por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito fraguado cuando administró la Gobernación de Cordillera, también acusó a la esposa del parlamentario, por cobro indebido de honorarios. A cinco meses de investigación la agente del Ministerio Público, Josefina Aghemo, dio lugar a ser recusada por no haber permitido a la defensa técnica el acceso a la carpeta fiscal. Es decir, Aghemo permitió que la inhabiliten a seguir investigando, favoreciendo de esa manera al retraso de la pesquisa y al esclarecimiento de verdad.

El miércoles 17 de octubre de 2018 la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, fue denunciada penalmente por lesión de confianza y tráfico de influencias, porque su gestión en la empresa estatal generó un daño patrimonial, tanto a la petrolera estatal como al Estado paraguayo. Dos meses le tomó al Ministerio Público designar un fiscal para que inicie la investigación. A la fecha el silencio es la respuesta a los avances de la pesquisa.

Otro caso que goza de la “incolora” inactividad fiscal es la del ex gobernador de Guairá Rodolfo Friedmann. El jueves 1 de noviembre de 2018, cerca de un centenar de ciudadanos autoconvocados de Villarrica denunciaron ante el Ministerio Público a Friedman, por la supuesta comisión de una serie de hechos punibles contra el Patrimonio Público. Recién el 17 de diciembre la fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz, confirmó que ya tiene en su poder la carpeta de la denuncia penal, de esa fecha al día de hoy el silencio se imponen sobre la investigación.

Cómo puede verse, los citados casos penales gozan de la inacción de la justicia, sin embargo, los casos de los referentes que no están ligados al poder gubernamental tienen una peculiar agilidad, sobre todo a la hora de poner en firme las imputaciones.

Entonces “basta unir con flecha” para darse cuenta que los cercanos al oficialismo y que sobrellevan denuncias penales gozan de la impunidad y de su protección. Por tanto, hay una vergonzosa aplicación de la justicia selectiva, el decir lo contrario es faltar a la verdad. Estos hechos tiran por tierra el discurso hipócrita del afianzamiento de las instituciones y de las rectas actitudes apegadas al derecho. Así no se construye patria.