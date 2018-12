El público escuchó con asombro la “ingenua” excusa del presidente sobre la extraordinaria fuga de los líderes del PCC: “Quién sabe cuánta plata corrió allí”, es decir, la inteligencia policial que pudo descubrir coches bombas, aguantaderos de armamento sofisticado, entre otros operativos mediáticos anunciados por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, en esta ocasión no pudieron detectar que se iban a escapar por la puerta principal de la Agrupación especializada. Aunque, si reconocen que existen audios donde hablan del plan de fuga.

Además, Abdo aseguró que “mientras haya cómplices de la mafia, no hay protocolo de seguridad que funcione”, en referencia a las actuales fallas seguridad en la Agrupación Especializada, en donde el pasado 17 de noviembre el narco Marcelo “Piloto” Pinheiro asesinó en su celda a una mujer de 18 años.

¿Porque este tipo de hechos y fugas no se produjo en administraciones pasadas?, la cuales según el actual gobierno fueron nefastas en su gestión. ¿Por qué ahora y no antes se resquebrajó la institución policial en grado tan agudo? Quizás aún no podemos responder en su totalidad las inquietudes planteadas, pero podemos citar hechos llamativos, tan llamativos que dejan de ser coincidencias.

Un hecho es el bombazo a la institucionalidad revelado el abogado Marcial Valdez, defensor de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña”: "son unos malagradecidos…les dio (“Cucho” Cabaña”) de comer y muchas cosas más". En clara alusión a los más de 500 mil dólares supuestamente entregados por Cabaña al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor en su calidad de jefe de campaña del actual mandatario.

Otro hecho es la investigación del Ministerio Público al diputado abdista Ulises Quintana, por supuestos vínculos narcos, en relación a su cercanía con Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña. Este último estuvo entre los invitados VIP a la toma de mando del actual mandatario, y además tiene una foto amigable con Mario Abdo en el quincho del propio mandatario.

Otro gazapo, que rechazó la ciudadanía, fue la transmisión en rueda de prensa de un fusilamiento a manos de miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo, a un empresario brasileño. Fue tan morboso el acto organizado por el Ministerio del Interior que las organizaciones de Derechos Humanos pidieron la destitución del ministro Juan Ernesto Villamayor.

Recordamos también los intentos por menoscabar la imagen del Grupo Lince, que se enfoca con fuerza en el combate al microtráfico de estupefacientes. Dicha acción fue frenada por la ciudadanía por los excelentes resultados desde su creación en el Gobierno anterior.

No podemos contestar las preguntas plateadas, pero los hechos señalados revelan que la evaluación ciudadana, en materia de seguridad, es el aplazamiento del Gobierno y del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, por la sumas de desaciertos, asaltos y crímenes callejeros; la vinculación de políticos abdistas salpicados con el narcotráfico y hechos de corrupción.

Mientras el Gobierno y su ministro de Interior insistan en la “estrategia del retrovisor” antes que apuntalar proyectos para mejorar los sistemas e integridad de los miembros vinculados a la seguridad, la caída libre será mayor, y cuando se produzca el impacto por la caída puede tener consecuencias impensables.