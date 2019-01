La salud, el trabajo y la paz albergan en si una serie de anhelos que como personas, empresas y país esperamos para el 2019; al Gobierno le corresponde facilitar la obtención de estas esperanzas, y sinceramente esperamos que finalmente el Poder Ejecutivo logre arrancar con su gestión.

La seguridad es el sinónimo de certeza, confianza y tranquilidad. Este es un bien altamente preciado, y debe ser la primera prioridad del Gobierno en el 2019 para garantizar la seguridad ciudadana, pero también la económica, la jurídica, comercial, entre otras. En los últimos cuatro meses la seguridad pasó a ser la mayor falencia del Gobierno nacional, la guerra desatada desde el Poder Ejecutivo a lo interno de su partido político debe terminar, porque los efectos de la misma no solo los divide, sino que también afecta al resto de los ciudadanos, en todos los ámbitos. Sin la certeza y la paz es inalcanzable cualquier proyecto, es momento de dejar de parchar para avanzar, es el momento de solucionar para crecer, la pelota esta en la cancha del Gobierno.

La salud es el otro bien altamente preciado por la gente, y va de la mano con la calidad de vida de los ciudadanos, esta calidad a su vez hace referencia no solo a la vitalidad del cuerpo, sino también a la de la mente. Estar sanos posibilita mejores opciones de rendimiento laboral, pero también permite jóvenes creativos, críticos, productivos, ahorro presupuestario para las familias y el Estado. La salud es la otra falencia del Gobierno y por la cual la ciudadanía mantiene la esperanza que esta mejore el próximo año. Sin la salud del cuerpo y de la mente los demás anhelos son imposibles de logarlos.

La capacidad plena de un país y sus habitantes para producir, para forjar su desarrollo, es decir para trabajar ayudan a cerrar el ciclo de las esperanzas prioritarias de la gente. Este anhelo también debe ser otra de las principales prioridades del Gobierno, un país con certeza y con salud está en plenas condiciones de producir; pero primero debemos de tener claro qué tipo de país queremos ser y a partir de ahí planificarnos, ponernos metas y trabar como ciudadanos y Gobierno con la mirada puesta en el cumplimiento de esos objetivos.

La salud, el trabajo, y paz atraviesan todo y la obtención de ellos deber al unísono, es decir cada uno de ellos son una condición sine qua non (acción, condición o ingrediente esencial de carácter obligatorio para su cumplimiento), pero que no pueden alcanzarse plenamente si el Gobierno no facilita la aplicación de las políticas publicas necesarias para efectivizarlas.

Que el 2019 sea un mejor año, y que el Gobierno rectifique aquello que impide el progreso nacional.