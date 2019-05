El tema en cuestión, las jubilaciones, no se trató en el Parlamento de manera rápida o inesperada. La legislatura anterior ya lo debatió y aprobó, con Marito como uno de sus principales animadores, pero entonces no había prosperado. Se presentó en este nuevo período, con ciertas modificaciones, de discutió y contó con la aprobación casi unánime de ambas cámaras. Y en todo el proceso, el presidente no dijo ésta boca es mía, no emitió sonido, ni una palabra.

Algunos, en su candidez, supusieron que el silencio obedecía a que Marito mantenía la misma postura que en el pasado, que estaba de acuerdo con el proyecto de ley y, en consecuencia, su intervención era innecesaria. Pero tras la aprobación del Congreso, pasaban los días y no salía el decreto de promulgación, ni tampoco de objeción, hasta que al agotarse el plazo se produjo esto último, desatando el fundado malestar del gremio médico.

En opinión de ciertos analistas, el presidente en realidad quería que éste fuera el desenlace. Todo habría sido parte de un plan para dejar sentada una postura de rechazo ante los organismos financieros internacionales, que presionan en todo el mundo por la elevación de los años para jubilarse, pero solo en teoría, dejándolo correr en la práctica. Ésta interpretación es, sin embargo, demasiado benévola para alguien que vive pendiente de la gradería y de los mensajes a través de twitter para tratar de conquistar adhesiones. No; sería atribuirle la capacidad de “hilar muy fino”, que no es una de sus cualidades.

La razón es más simple. El hombre no tiene uña de guitarrero o, mejor, no tiene condiciones de líder, que si bien es un rasgo presente en la mayoría de los presidentes, no impugna necesariamente a quienes carecen de dicha aptitud… siempre y cuando tengan la sabiduría de actuar en equipo y acertar a la hora de elegir a sus integrantes.

Seguir hablando acerca del “estilo diferente de liderazgo”, en el caso de Marito, es una pérdida de tiempo. El líder que no lidera, no es líder.