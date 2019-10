El ritmo de crecimiento del 4% de los últimos 7 años, y que con algunos altibajos se remonta a 15, ya es historia. Este año no solo habrá menos crecimiento, sino que la economía decrecerá en el orden de -1,5%, según la proyección del Banco Itaú, que coincide en líneas generales con la que venían formulando, desde Basanomics, el ex presidente del Banco Centra del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos y el ex ministro de Hacienda, Santiago Peña.

El informe de referencia disminuye también el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año que viene, del 3% al 2,5%; un moderado “efecto rebote”, como gustan llamar los economistas a procesos de recuperación pos crisis, que como categoría científica dice poco o nada.

En términos prácticos, la recesión económica que está en curso significa no solo que no se generarán nuevos puestos de trabajo, en un mercado al cual se incorporan 100.000 jóvenes todos los años, sino que habrá despidos- Y a eso se suma que seguirá a la baja el consumo de los paraguayos y, en lo que respecta a Hacienda, que deberá administrar más miserias, pues inevitablemente disminuirán sus recaudaciones.

La situación, de por sí grave, lo es más debido a que Abdo Benítez y su equipo económico desconocen o minimizan la dimensión de la crisis, sea por ignorancia o por erróneas consideraciones políticas. Cualquiera sea el caso, eso impide formular estrategias para hacer frente a una realidad que castiga con dureza a vastos sectores de la población, entre los que solo “florece” la pobreza.

Hay que decirlo con todas las letras. La economía se fue al tacho y, con ella, la calidad de vida de nuestra gente, que seguirá empeorando, pues a juzgar por los hechos, nada positivo podemos esperar del gobierno, salvo que un día de estos, el presidente aparezca vestido de bombero.