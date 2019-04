Hasta pocas horas antes del juicio político al ahora ex Contralor General de la República, Enrique García, todo estaba dispuesto para que un sector del Senado impidiera su destitución. Incluso en la jornada del martes y durante los primeros tramos de la sesión de ayer, el alto funcionario se mostraba muy seguro de contar con la cantidad de votos necesarios para poder seguir en el ejercicio de sus funciones y los delitos que le imputan sigan impunes. Pero la maniobra fracasó. Los legisladores que la propiciaron no pudieron “salvarle” y, al constatar el hecho, García presentó renuncia para evitar la humillación de ser removido del cargo, Silvio Ovelar levantó rápidamente la sesión y Diputados completa el proceso hoy, con la aceptación de la dimisión y la designación del subcontralor como nuevo titular del organismo. Final de la historia.

El plan de “blanqueo” no se frustró por la presión ciudadana, como destacan algunos medios. Ésta, en lo que se refiere al caso en cuestión, nunca existió. Las deliberaciones del Senado fueron seguidas solo por algunas decenas de personas, apostadas en las inmediaciones del Congreso. Lo que en realidad terminó primando para que se logre la renuncia obligada de García fue la posición de sectores de la dirigencia política y el papel desempeñado por algunos medios de prensa.

Las “movidas” comenzaron el pasado martes. Entonces, el ex presidente Horacio Cartes se pronunció a favor de la revocatoria del mandato del contralor y la bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta anunció que votaría en ese sentido. Después hizo lo propio el comité ejecutivo del radicalismo auténtico, y ayer, un par de horas antes que los senadores dictaran sentencia, el presidente Abdo Benítez pidió al bloque oficialista que acompañara la destitución.

De todas formas, los operadores a favor de “blindar” a García prosiguieron con sus planes, manteniendo las adhesiones de 2 o 3 legisladores colorados, suficientes para abortar la destitución, pero entonces intervinieron nuevamente los líderes de los principales movimientos internos de la ANR para “disuadirlos” de que abandonaran esa posición y se disciplinaran a sus respectivas bancadas.

La intervención de Enrique Riera en el pleno del Senado fue una confirmación de lo señalado, al increpar duramente, aunque sin dar nombres, a sus colegas que estaban en esa tesitura.

La renuncia, en vez de destitución, deja un sabor agridulce. El efecto es casi idéntico, salvo que no queda inhabilitado para ejercer cargos públicos, pero el Senado procedió como corresponde: No se puede echar a quien ya no está o, como señala el dicho, “muerto el perro acabó la rabia”

Sin embargo, debemos recordar que la racional actitud no se materializó en otros casos. Varios de los que votaron para no continuar con la sesión para sancionarle a García, como propuso Riera, antes ignoraron las renuncias de González Daher y Oviedo Matto, para así resolver la pérdida de investidura de los dos. Y más recientemente, no dijeron una palabra cuando sus colegas de movimiento hicieron lo mismo con la intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod.

Esperemos, pues, que lo actuado en el Senado refleje un cambio de actitud y no el método de proceder con racionalidad cuando se trata de un “amigo” o personaje cercano a “los amigos”, pero descarga toda la saña en los adversarios que, en la práctica, son tratados la mayorías de las veces como los peores enemigos.

