El debate “Añetete”, tras derrota en CDE

Las primeras explicaciones fueron descabelladas, por decir lo menos. Unos le echaron la culpa de la derrota de la ANR al “clan” Zacarías, otros a Horacio Cartes y no faltó quien llegara al extremo de atribuir los resultados a que “el mejor candidato está preso”, omitiendo que no es precisamente por un accidente de tránsito, sino por narcotráfico. Hasta que el presidente de la república, nobleza obliga decirlo, tuvo la sensatez de la salir a cortar tanto disparate, asumiendo él, como líder del oficialismo, la responsabilidad del fracaso. A partir de ahora se abrirá el debate sobre las causas que lo provocaron, de mucha importancia no solo para los “añetete”, sino para la estabilidad política del gobierno y el futuro electoral del partido colorado.