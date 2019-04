“Payo” y sus juzgadores

¿Paraguayo Cubas debe ser sancionado por sus reiteradas inconductas? Sin ninguna duda, son inaceptables en cualquier ser humano, sea senador o zapatero. ¿Tienen sus colegas la autoridad moral y política para imponerle un castigo? La mayoría, definitivamente no, además de haber sido cómplice de su actuar “patotero” durante casi 10 meses. ¿Es la expresión de la decadencia del Senado, como dice Galaverna? La más grotesca, sí, a lo lejos, pero no la más grave. Esta podemos observar en las violaciones periódicas a la Constitución Nacional en las que incurre el Senado, al extremo de contar entre sus miembros a dos personas (Rodolfo Friedmann y Mirtha Gusinky) que no fueron electas y proclamadas, y una tercera (Fernando Lugo), que debería estar en prisión por haberlas digitado, arrogándose facultades que no tenía, en detrimento de la voluntad popular y del Estado de Derecho.