Por qué ciertos políticos, formadores de opinión y medios de comunicación no están hablando de hechos reales como la pérdida de control del Gobierno ante el crimen organizado en el país; del silencio del Gobierno ante el reclamo que por varias semanas realizan indígenas en las cercanías del Palacio de López; de las demandas que realizan los médicos y pacientes por la falta de medicamentos e insumos en los hospitales públicos; de la rebaja, pero en serio, del precio del combustible ante el estrepitoso desplome del precio del petróleo; del conflicto sobre las tierras en el interior del país; entre otros hechos que son de interés de la gente. Por qué ellos hablan más de un tal Messer; de la Comisión Bicameral del Congreso; de la supuesta cancelación de la visa de Horacio Cartes para viajar a EEUU. Es que estamos ante una cortina de humo para tapar los serios errores del Gobierno y su falta de gestión, así de simple.

La inseguridad en la que vive la población volvió a ratificarse hace unas horas con el brutal ataque armado que enfrentó una familia de frontera, ubicada en el barrio Virgen del Rosario del distrito de Ypehû, Canindeyú, por parte de unas 30 personas. Los desconocidos llegaron pertrechados con armas largas y bombas, durante 30 minutos se dedicaron a volar tres viviendas, vehículos, y una estación de servicio. Así como llegaron se retiraron, sin ningún tipo de problema que ofusque su misión.

El fin de semana se fugó un líder y sicario del Primer Comando Capital (PCC) del lugar más custodiado del país, la agrupación Especializada de la Policía Nacional, horas más tarde otro soldado del PCC inició un incendio en su celda en busca de una oportunidad para fugarse, poniendo en riego cientos de presos del penal de Tacumbú.

Antes de los actos del PCC en Tacumbú y la Especializada, la joven Lidia Meza fue asesinada en una celda de la Agrupación, a manos del narcotraficante Marcelo Pinheiro, alías “Piloto”, ningún policía miró o escuchó la brutal pelea que la joven libró para intentar salvar su vida. Nunca más el Gobierno volvió hablar de las acciones para que se haga justicia en el crimen contra esta paraguaya.

Los hechos citados, en materia de seguridad ciudadana, son la muestra clara de que el Gobierno perdió el control ante el crimen organizado. No existe ninguna responsabilidad política por el hecho, los medios “amigos” solo atinan a reproducir el discurso obvio e inocuo del presidente. Ninguno cuestiona la inseguridad en que vive la gente, la cual se disparó en los últimos cuatro meses.

Hace más de un mes miembros de 10 comunidades indígenas se movilizan por las calles de la capital paraguaya pidiendo una audiencia al presidente Abdo, para exponer sus razones del por qué debe destituir a la titular del INDI, la recuperación de sus tierras ancestrales y el esclarecimiento de asesinatos a jóvenes en sus comunidades. Luego de más de 30 días de manifestaciones y privaciones sobreviviendo en las calles de Asunción el mandatario recibirá a una de esas comunidades, el resultado y cumplimiento son de pronóstico reservado. Pensar que el 15 de agosto Abdo juró que los indígenas serían una prioridad en su Gobierno.

Otro hecho es el retorno del control del cártel del combustible. A pesar que durante dos meses el precio del barril de petróleo se estabilizó alrededor de los 50 dólares, y lleva 78 días de desploma con una reducción del 40 por ciento del precio que tenía a hace dos meses atrás – 75 dólares por barril- ubicándose ahora el precio en los 46 dólares, el Gobierno solo bajó 100 guaraníes en el precio del litro del diésel tiene el menor consumo entre la población. Tras la presión de pocos medios de comunicación, ahora el Gobierno anuncia que “quizás” habría una nueva reducción en enero.

Los temas citados, entre otros de verdadero interés de la gente están invisibilizados en el análisis de ciertos formadores de opinión, periodistas, políticos y medios de comunicación. No llenan las tapas de los diarios o están en los micrófonos y pantallas de medios de comunicación “aliados”. Por el contrario, estos magnifican en las últimas tres semanas, con títulos catástrofe, lo relacionado con Darío Messer y el senador electo y proclamando Horacio Cartes, los cuales a su vez son cuestiones propias de la Bicameral del Congreso (CBI), la cual está dirigida por manifiestos enemigos del senador electo.

A la luz de los hechos, es fácil concluir que el Gobierno, a través de la CBI y el apoyo coyuntural de medios “aliados”, no solo cumplen el trabajo de inquisidores, sino que también actúan como una cortina distractora de la falta de gestión gubernamental y de los errores reiterados en los que se incurre. Claro, la gente ya no come ese vidrio.