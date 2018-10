El sector ganadero paraguayo teme que se resienta su actividad si se considera que Paraguay exporta significativamente carne a Israel bajo la norma hebrea del “Kosher” -proceso con normas conforme a la Ley dietética judía-, el 25 % de la carne consumida en Israel es de origen paraguayo.

Si bien desde el Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que “los proyectos cancelados que menciona el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu no estaban siendo ejecutados actualmente”, no implica que no perdemos nada. Hasta ayer el Ministerio de Educación promocionaba en su sitio web el concurso becas para Israel: el área médica para el Centro de Enseñanza de Trauma, Emergencia y MCS RAMBAM Health Care Campus; y otra para el estudio de las metodologías educativas juventud en riesgo: prevención de bajas de estudiantes y facilitación de la reintegración.

En junio de este año, es decir hace apenas tres meses, Zeev Harel ex embajador de Israel anunció el inicio de programas de cooperación con Paraguay, fundamentalmente en la transferencia de conocimientos y tecnología en el área agrícola. Bajo este nuevo escenario, el Chaco acaba de perder la posibilidad de potenciarse como una zona productiva y generadora de alimentos para toda la región, tampoco vendrán los expertos israelíes con la planta de desalinización del agua para este lugar. Los productores de Alto Paraná, tampoco tendrá la cooperación expertos israelíes para mejorar sus productos con tecnología agrícola de punta.