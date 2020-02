La sicosis está por las nubes. Todos corremos a las farmacias en busca de repelentes en sus más variados formatos. Gastamos lo que tenemos y no tenemos para alegría de los que producen y o representan dichos productos. Y como cuando las candidatas a miss universo concluyen sus presentaciones llamando a “la paz mundial”, nuestras autoridades terminan cualquier declaración, sobre el tema que fuere, instando a “eliminar los criaderos de mosquitos”. Este es el enemigo público número 1, el culpable de todos los males que, para colmo, revolotea impune a nuestro alrededor infectando a quien sea con el virus del dengue, sin respetar clases sociales, género, ideologías, ni religiones.

Declarada la epidemia, la reacción social es la misma de siempre, como también los discursos de los responsables de la salud pública. Histeria colectiva, por un lado, y catarata de recomendaciones idénticas a las que venimos escuchando desde hace 20 años, por el otro, incorporándose en esta oportunidad el ofrecimiento de vacunas “milagrosas”, listas para “desplumar” a los incautos.

Se habla de 10 fallecimientos atribuidos a esta enfermedad y existen3.000 notificaciones por semana, mayoritariamente en Asunción y Central, despejando cualquier duda sobre la importancia de combatirla

Ahora bien, las estadísticas demuestran que las defunciones asociadas al dengue están muy lejos, hacia abajo, de las que se producen por otras afecciones absolutamente prevenibles. Solo por gastroenteritis (diarrea) murieron 77 personas en el 2018, la mayoría de ellas criaturas, según registros oficiales. Otro dato, de cada 1.000 nacidos vivos, 18 no llegan al primer año. La mortandad materna sigue siendo alarmante, sobre todo entre las madres que forman parte de los sectores más “vulnerables”, como se denomina finamente a los miserables.

En efecto, la peor de las epidemias, “la madre” de todas ellas, se llama pobreza. Esa que castiga en forma dramática a 700.000 personas que sobreviven en condiciones inhumanas, con ingresos inferiores a 10.000 guaraníes por día (pobres extremos) y que también impacta sobre los pobres “a secas”, alrededor de 2.000.000, que perciben hasta G. 20.000.

Los niños que pertenecen al primer grupo, el de los indigentes, ya sufren las secuelas de la desnutrición desde el vientre materno y, los que tuvieron la “suerte” de no perecer de recién nacidos o en sus primeros años, padecerán de cretinismo hasta el fin de sus días.

Así, las enfermedades no se previenen ni se tratan una vez declaradas, y se “alimentan”, valga la ironía, de suprema ignorancia.

El problema no se limita a los pobres extremos. Los que están un escaloncito más arriba se inscriben en las generales de la ley, aunque disponen de algunas herramientas más que los anteriores, e incluso los que no son considerados pobres por el solo hecho de contar con ingresos superiores a los 100 dólares (¡ridículo!) y hasta tienen el privilegio de ser asegurados del IPS, pero no tiene para remedios, ni para estudios, que le son diferidos para 3 o 4 meses después, cuando el mal ya puede ser incluso irreversible.

Que no se mal interprete lo antedicho. No está mal que como sociedad nos escandalicemos, aunque tardíamente, por la epidemia del dengue, ni que las autoridades, con notorio retraso, ahora se pongan las pilas. Lo que está mal, muy mal, es que no lo hagamos por otras epidemias con las que convivimos todos los días, que están ahí, en nuestras narices, pero se hace poco o nada al respecto, a pesar de sus costos infinitamente más graves.