Frenan circo de la CBI

La justicia se puso de pantalones largos. El juez Alcides Corbeta resolvió que es facultad de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del caso Messer convocar al expresidente Horacio Cartes y no del juzgado, por lo que no puede obligarlo a asistir al Congreso. El magistrado no se prestó al show mediático, por el contrario, le marcó los límites a esta comisión que evidentemente está desnaturalizada en su actuar y plantea cosas más propias de un show mediático antes que de una comisión de investigación.