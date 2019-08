El rol de la prensa en la crisis política

ABC color ahora dice lo que venimos sosteniendo hace 13 días, cuando estalló el escándalo del “Pacto secreto” con el Brasil, sobre Itaipú. Los chats que divulgó en la fecha, de mensajes entre Mario Abdo Benítez y el ex titular de la Ande, Pedro Ferreira, revelan no solo que el primero estaba en pleno conocimiento de las negociaciones, al menos desde el mes de febrero, sino que bregaba claramente a favor del contenido de lo suscrito, así como de mantener el tema en absoluto sigilo. Lo que el medio en cuestión no explica es porqué ocultó dicha información a sus lectores y a la opinión pública durante dos semanas, blindando así al presidente, y porqué ahora le dispara bajo la línea de flotación, como para hundir el barco. ¿Cuáles son los motivos de tan drástico cambio?