ABC es el “artífice” de la peor crisis en la frontera

Ciudad del Este atraviesa la peor situación que haya enfrentado en toda su historia. A la prolongada crisis del Brasil, que impacta directamente sobre el comercio de frontera, se sumó en las últimas semanas la prohibición del vecino país al envío de los reales que sus “compristas” gastan en el nuestro. Una medida que, de no revertirse en el corto plazo, liquidará la principal actividad económica no solo en la capital del Alto Paraná, sino también en Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero. Paradójicamente, a esto no se llegó por obra de la “creatividad brasileña”, sino de la campaña infame impulsada por Abc color, cuyas fobias políticas y su voracidad por el dinero no tienen límites.