Haciendo gala de su segundo apellido, el viceministro Julio Rolón Vicioso, así se apellida, no es un invento nuestro, publicó en las redes sociales cuanto sigue: “Se acuerdan de la famosa compra fallida? la que utilizaron para acusar, desacreditar, mentir, inventar, agredir, ofender, alentar la rebeldía sanitaria, etc etc… sí… esa misma que sirvió para que algunos politiquillos tengan su minuto de fama o pronuncien discursos grandilocuentes. RECUPERAMOS EL 100$ de lo que se había anticipado (sic).

Cuánta desfachatez en tan pocas líneas.

Primero, no “recuperamos” nada, eso no fue obra suya, ni de Mazzoleni, ni del ministerio de Salud, ni de alguien en particular, sino de la compañía de seguro que brindó las garantías del contrato que suscribieron con el “clan Ferreira” (plagado de irregularidades), por la famosa “compra fallida”.

Segundo, no porque la aseguradora haya cumplido con su obligación, estipulada en las normativas que rigen la materia, la “compra fallida” dejó de ser… fallida. Y éste es el punto que Vicioso prefiere omitir en sus repulsivas manifestaciones.

Tercero, lo que el funcionario califica como “fallido” no es otra cosa que el mayor negociado, el “fato” más escandaloso en lo que respecta a la ejecución de fondos destinados a combatir la pandemia y, por eso mismo, más inmoral y canalla que los tantísimos registrados en otros tiempos.

Cuarto, el fato en cuestión, no la “compra fallida”, que se destapó merced a las denuncias periodísticas y de un puñado de legisladores, tuvo terribles consecuencias para el sistema de salud, dejando desprotegidos por meses al personal de blanco y administrativo de los hospitales, así como a los pacientes que concurrían a ellos, a sus contactos, etcétera.

Y podemos seguir, pero tanto cinismo no lo hace merecedor de una línea más al respecto, salvo para reiterar que la Fiscalía debe imputarles a él, a Mazzoleni y a todos los involucrados en este contrato que desde su gestación ya olió a podrido.

Sin embargo, la mitomanía no es monopolio de Rolón… Vicioso. Su jefe hoy volvió a sorprendernos en el afán de pintarnos una realidad que no tiene nada que ver con la que estamos padeciendo y comparó las estadísticas de nuestro país con las de Alemania y Noruega. Basta decir que estos países dejaron atrás “el pico” hace dos meses, están en pleno verano y ya se están preparando para la “segunda ola”. Nosotros, en cambio, recién comenzamos a sentir los impactos de la primera, que para finales de setiembre y octubre, podría hacer variar de manera dramática los números que manipuló al sacarlos de su contexto.

Acto seguido, el ministro anunció algunas “medidas ligth”, reiterando lo que ya había anunciado ayer, con las mismas imprecisiones, excepto la decisión de no dar marcha atrás en la “cuarentena inteligente” y las fases en las cuales se encuentran las distintas regiones, que en Asunción, Central y Alto Paraná, donde se registra el 80% de los casos positivos, no sirvieron a los fines de frenar o disminuir el ritmo de los contagios.

En consecuencia, solo podemos concluir que, en el presente, el país carece de una política sanitaria coherente para enfrentar el alarmante incremento de los contagios (que también implica el aumento de fallecimientos) y la inminente saturación de los servicios de salud pública.

Se impone, pues, dejar de lado tanta charlatanería y a los charlatanes, si estos persisten en no asumir sus fracasos y evadir sus responsabilidades.

A nadie engañan “haciéndose los churros”.