Senabico: lo público debe ser público

En las últimas semanas la ministra Karina Gómez, de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), se negó a reconocer la vigencia plena de la Ley 5282/14 de “Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Finalmente, la Secretaría Anticorrupción (Senac) recomendó que se publique la información, sobre el arriendo de la quinta de Reinaldo “Cucho” Cabaña, ahora podremos saber ¿Porque se benefició con la transacción a Miguel Ayala y no a otro?, ¿Cuál fue el mecanismo del llamado a concurso?, etc. Si estos, entre otros datos, no son revelados de forma fehaciente se confirmaría que algo huele mal en la Senabico.