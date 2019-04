Mentiras verdaderas, algo así pretende vender a la opinión publica el ministro de Educación, Eduardo Petta. Pero ante las excusas y explicaciones se levantan hechos, no opiniones, sino hechos como la notoria ausencia de conocimiento técnico y de gestión de los procesos en esa cartera de Estado, como el hecho que sí conocía que se venían las jubilaciones masivas, pero supuestamente desconocían que una ley que permite recurrir a profesores interinos; implementa la doble escolaridad, pero no coordina con alcaldes y gobernadores el almuerzo escolar; aún no llegan los kits escolares a todas las escuelas, pero se gastaron US$ 2 millones extras en la compra de estos insumos.

Las falsas verdades de Eduardo Petta lograron unificar en su contra a moros y cristianos, hasta sus propios coidearios hablan de un juicio político en su contra, y todos piden al presidente Mario Abdo que lo destituya del cargo.

El ministro conocía perfectamente que se avecinaban las jubilaciones de maestros, como pasa cada año; un estudio de su viceministro, Robert Cano, daba cuenta de la proyección de estos trámites -que no se realizan de la noche a la mañana- desde el 2017.

Registros oficiales del ministerio indican que solo en los primeros meses el año pasado, durante el Gobierno de Horacio Cartes, solicitaron acceder a este beneficio 2.113 educadores, una cantidad similar a la que se anunció en los últimos seis meses. Pero no se tuvo el actual problema de la falta de educadores en las escuelas y colegios del país. Por que el ministro de la época aplicó Ley 1725/01, que establece el estatuto del educador, por la cual las vacantes pueden cubrirse con profesores interinos -que están en la base de datos de la institución y a la espera de ser convocados- hasta que se cumpla el llamado a concurso.

El ministro y su viceministro, después de seis meses de gestión, recién acaban de descubrir la existencia de la Ley 1725/01. Pero como ya hicieron el llamado a concurso, los estudiantes continuarán sin clases y deambulado por los pasillos de sus instituciones hasta que concluya el proceso y vuelvan a tener un profesor, que se espera sea a fin de mes.

Otro conflicto en puertas es que desde hoy se aplica la doble escolaridad, pero sin almuerzo y merienda para los estudiantes, y es que el ministro Eduardo Petta decidió en solitario aplicar la jornada doble escolar, a primera vista una decisión fantástica, pero no hubo una coordinación y planificación previa con los alcaldes y gobernadores, quienes son los responsables de entregar el almuerzo y la merienda escolar, con recursos del Fonacide, que les pone un tope en el gasto, solamente el 30% de los recursos pueden ser destinados a este rubro.

El “despiste” genera reclamos desde las autoridades departamentales, y hasta empezó el cierre de calles y rutas por parte de padres y alumnos, que no saben como enfrentar que sus hijos estén todo el día en la escuela sin comer, porque la situación económica a duras penas permite unas monedas para una humilde colación. Mientras los alcaldes y Gobernadores solo podrán cubrir esta necesidad por un par de meses.

Al reclamo de los parlamentarios que acusaron de emperador a Petta, por no escuchar a la gente que pide hablar con él, ahora se suma el reclamo de los directores escolares. Quienes amenazan con un pedido de interpelación parlamentaria, si insiste por cuarta vez en guardar silencio al pedido de audiencia.

Los directores quieren saber ¿por qué el Ministro de Educación no nombró en 500 instituciones, más de 500 rubros categorizados y 10.000 horas cátedra”, ¿por qué solicitó US$ 2 millones extras para la compra de kits escolares y no llegan aun a todas las instituciones del país o en mala calidad e incompletos, ¿por qué usó ₲ 15.000 millones para comprar 200 aulas móviles para zonas frías, sin la participación de la Dirección de Infraestructura Escolar, entre otras inquietudes.

Para la ex viceministra de Educación, Nancy Ovelar, existe una verdadera crisis en la educación paraguaya por la desidia e improvisación que impera en el Ministerio de Educación, liderado por el exfiscal, Eduardo Petta, quien pretender administrar la cartera de Estado en solitario, con Twitter en mano y lanzando declaraciones para conseguir titulares de prensa enlatados y a su favor.

“El ministro Petta ingresó al área de educación con una lógica policiaca. Allí se debe trabajar con inteligencia; el ministerio no es una bomba que hay que desactivar, tiene información y equipos que están trabajando. Es cuestión de respetar a la gente. Hay muchas personas con mucha experiencia y que hoy están en los pasillos, están profanando la dignidad”, esta frase Nancy Ovelar revela de cuerpo entero el caos y atropello sistemático en esa cartera de Estado.

La culpa de todo este retroceso en la educación nacional no es de Eduardo Petta, sino de los políticos, dice el resistido exfiscal, es decir la falta de docentes, de infraestructura, los kits ausentes o incompletos, de mala calidad o ausentes, así como y la toma de colegios por padres y estudiantes inconformes con la gestión educativa, es culpa de los políticos.

Antes de ser designado ministro de Educación, el ex fiscal, salió a los medios de comunicación a afirmar que él sería el asesor político del presidente Mario Abdo, nunca fue confirmado en ese cargo, y es que los rumores dicen que el mandatario no sabía cómo sacárselo de encima, por eso le envió al Ministerio de Educación. La continuidad de Petta en la cartera de Estado, causando una crisis tras otra, lo convierten en una bomba a punto de estallarle al mandatario. Las mentiras que pretende hacerlas pasar por verdaderas ya no surten efecto, están desgastadas, y pueden terminar arrastrando al jefe de Estado si persiste en sostenerlo en un cargo para el que no esta capacitado.