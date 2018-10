Este viernes Rodolfo Friedmann, ex gobernador del Guaira amenazó de muerte públicamente al ex presidente de la República, Horacio Cartes, a través de su cuenta de Twitter. A las 09:43 tuiteo: “Anímate HORACIO CARTES a llevar adelante el plan golpista contra el Gobierno de la Gente. 1.000.000 de Paraguayos te vamos a quemar a vos y tu camarilla en la Plaza Pública.”, fue la amenaza de muerte en contra del ex presidente constitucional de la República.

El origen de la amenaza se sustenta en un tuit anterior, cuyo texto iba acompañado de la tapa del diario la Nación cuyo titular principal señalaba “Friedmann tuvo su ‘mecánico de oro’ en la Gobernación”. Evidentemente esta noticia publicada por el matutino disparó el pánico en la cabeza del ex gobernador.

Los hechos son muy fuertes y denotan un alto nivel de angustia. Pero en la boca del ex gobernador Friedmann sus palabras se vuelven difusas para no decir engañosas. El 26 de febrero del año pasado Rodolfo Friedmann renunció abruptamente y de manera irrevocable a su cargo de gobernador del Guairá, fue mediante nota firmada -de su puño y letra, según peritos calígrafos- y dirigida a la Junta departamental. Seis días después negó haberlo hecho, a partir de ahí se produjo una espiral ascendente que llevó a todos los pobladores a una crisis sin precedentes en el departamento. Nunca se conoció a ciencia cierta las causas que originaron ese “extraño” comportamiento.

Otro “extraño” hecho se suscitó hace tres semanas atrás, el ex gobernador en mitad de una sesión de la cámara de Senadores pidió al pleno de la Cámara instar a que el Ministerio Público investigue al ex presidente Cartes. Presentó como pruebas la traducción al español de unos cables de WikiLeaks sobre un desechado documento del departamento de Estado de EEUU, esas traducciones tenían adulteraciones en comparación con los originales publicados por el sitio web. Evidentemente el pedido no tuvo el respaldo que él esperaba, luego amenazó con llevar esa denuncia al ministerio público, pero hasta la fecha no lo hizo.

Surgen varias preguntas: ¿Qué la pasa a Friedman?, ¿Por qué tienen esas acciones erráticas?, ¿son estrategias para no perder el mal habido escaneo en el Senado?, ¿Las investigaciones periodísticas revelan hechos ocultos que pueden llevarle a la cárcel a él y a miembros de su familia?

Respondemos con certeza la última pregunta, porque las otras se irán respondiendo por si solas, cuando se conoce que en la era Friedmann al frente de la Gobernación de Guaira dispuso a gusto y paladar el dinero de la gente. Por ejemplo, en una de las tantas ocasiones cargó 11.530 litros de combustible por un total de 55 millones de guaraníes en tiempo récord de siete minutos; en la secretaría de su tío Rolando Alfaro, el 3 de setiembre del 2015, registraron una carga de 23.820 litros de gasoil de una sola vez, según datos de la tarjeta magnética de Petropar.

Asimismo, se detectó un faltante de G. 2.295 millones en la entrega del almuerzo escolar; los 3.699 millones de guaraníes transferidos a la Asociación Fomento y Desarrollo Urbano para la realización de varias obras en el departamento, pero que a decir del presidente de la asociación Carlos Verdecchia no sabe cómo se usó el dinero.

En setiembre del 2014, un año después de ubicarse como gobernador, Friedmann declaró a la Contraloría que compró acciones por valor de 2.500 millones de guaraníes. “Las acciones fueron compradas mediante anticipo de herencia materna”, pese a los millones maternos la señora vive en una maltrecha casa, y tenía como trabajo vender minutas en una cantina dentro de la fábrica azucarera de Rodolfo Friedmann Cresta, padre de su hijo Roberto.

El diario La Nación en la fecha de hoy saca a luz otros desastres observados por la Contraloría durante la administración de Rodolfo Friedmann, los pagos por mantenimiento de vehículos que realizó el exgobernador a la firma Maintal SA, propiedad de su hermanastro Ricardo Gotze. Se pago dos veces y hasta tres veces por el mismo repuesto para la reparación de camiones; muchas de las maquinarias que supuestamente estaban en el taller de su hermanastro para ser reparadas y por las que pagaba la Gobernación, a esa misma hora en realidad estaban haciendo reparación de caminos.

En fin, apenas están saliendo a luz unos pocos datos del carnaval organizado por el ex gobernador del Guaira Rodolfo Friedmann, y eso ya lo tiene muy alterado, que hará cuando se conozcan otros hechos aún más graves. Por lo pronto, vemos a un Rodolfo Friedmann desesperado y acorralado, a todos les llega su hora de comparecer ante la justicia, esperamos que los organismos correspondientes tomen cartas en el asunto.