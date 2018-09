Mañana se iniciará en el hotel Crowne Plaza de Asunción el Foro Inversión Ángel 2018 que plantea métodos alternativos de financiamiento para emprendimientos y pequeñas y medianas empresas. Un inversor que no tiene capital para materializar su idea puede tener a su “ángel”.

Susana García-Robles, es la oficial principal de inversiones del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ella y otros cinco panelistas de reconocida trayectoria en políticas de emprendedurismo impartirán charlas en el foro, que se extenderá de 9:00 a 18:00.

García-Robles llegó a la redacción de HOY Digital para explicar que la inversión ángel consiste en proveer de financiamiento a empresas jóvenes o startups lideradas por emprendedores que necesitan capital para empezar y continuar creciendo.

Agregó que la inversión ángel busca romper el paradigma de que el emprendedor solo puede provenir de un sector de élite o de personas con alto poder adquisitivo. Lo que se pretende es democratizar el acceso al financiamiento para que todo aquel que tenga una buena idea pueda crecer.

A los “inversores ángeles”, García-Robles los definió como empresarios con un buen recorrido financiero que tengan posibilidad de sementar su dinero y apostar en ideas que puedan cambiar el país. Relató el caso de un emprendedor que fue solventado por un inversor ángel y que gracias a él consiguió ingresar a una cadena de supermercados a colocar su producto.

Explicó que el “capital ángel” no es una subvención y que el inversionista tiene un porcentaje minoritario en el emprendimiento de manera a que el ideólogo no se convierta en un empleado. En general, según expresó García-Robles el monto del “ángel” orilla los US$ 100.000.

También a través de los meetups, los emprendedores pueden conocer a los potenciales inversores lo cual garantiza que el dinero no vaya destinado a descendientes sino que haya un verdadero interés en financiar un proyecto.

“El inversor ángel sabe cuál es su cifra ‘cero estrés’, la cifra que puede aportar todos los años y sabe que si pierde no tiene que cambiarles a sus hijos de colegio o no ir de vacaciones o no tiene que mudarse de casa… una cifra en la que pueda ganar un poco”, expresó.

Como en Paraguay el emprendedurismo está muy ligado a los estratos sociales medio-alto y alto, mencionó que si bien al inicio se debe apostar a gente que puede darse el lujo de emprender, estos deben ir impulsando iniciativas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas de menos poder adquisitivo como el acceso a la seguridad, al agua potable, a la salud, a la educación, ente otros.

Estas experiencias lograron cambios en Colombia, en Brasil y en Argentina donde hay casos de personas que habitaban los conocidos en Paraguay como “cinturones de pobreza” y despegaron gracias a un emprendimiento.

Finalmente, García-Robles expresó que en nuestra cultura nos educaron a tenerle miedo al fracaso, lo cual es un error porque un fracaso te da experiencia. “Un fracaso no te convierte en fracasado”, concluyó.