El EcoDesafío busca promover el cuidado del ambiente a través de un proceso de capacitación y acompañamiento a 20 Comisiones Vecinales de la Ciudad de Asunción, cada una con su respectivo Reciclador de Base. Cada Comisión y los vecinos comprometidos se encargarán de separar correctamente plásticos, aluminios, papeles y envases de cartón para su posterior reciclado.

Coca-Cola Paraguay participa de esta acción como organizador. Durante el lanzamiento Silvina Bianco, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola, manifestó: “Celebramos la consolidación de ASU Recicla como un ejemplo de colaboración público-privada que promueve la economía circular. Cada uno de los actores que integran esta iniciativa es esencial para crear un verdadero círculo virtuoso. Por eso valoramos el compromiso de los vecinos, de los recuperadores y recicladores en este programa. Cuando todos noscomprometemos desde el diseño, recupero y reciclado, la economía circular deja de ser una utopía y un mundo sin residuos se hace una realidad”

Por su parte Angel Almada Torras, Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola Paresa indicó: “Paraguay puede ser un país referente en temas de reciclaje, ya existe una cadena de valor y una industria que cada vez apuesta más al modelo de la circularidad en sus procesos, lo que permite altas tasas de reciclaje de materiales como el PET. Iniciativas como Asunción Recicla 2.0 permitirán que aceleremos el cumplimiento de nuestra meta de #UnMundoSinResiduos de recuperar y reciclar el equivalente al 100% de los envases que ponemos en el mercado para el 2030”

La iniciativa

Hasta el 14 de setiembre tienen tiempo las comisiones vecinales para postularse a través del siguiente enlace: http://bit.ly/asurecicla

La Comisión Vecinal que mayor cantidad de residuos reciclables per cápita logre depositar en el EcoPunto®, ganará US$ 1.000 (mil dólares americanos) en mejoras comunitarias y un EcoPunto® para su Comisión. Además, todas aquellas Comisiones Vecinales participantes que recolecten al menos 2.000 kilos para el término del EcoDesafíoAsunción Recicla podrán mantener el contenedor y seguir contando con un servicio de recolección por 10 meses.Todo lo que se separe y deposite en el EcoPunto® es retirado por un reciclador de base de la zona, beneficiándolo económicamente y dignificando su trabajo.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Asunción a través del proyecto “Asunción ciudad verde de las Américas – vías a la sustentabilidad”, liderado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Coca-Cola Paraguay y Soluciones Ecológicas S.A. Cuenta con el auspicio de Compañía Recicladora Sociedad Anónima (Coresa), Brassur S.A., Tetra Pak Paraguay, Personal Paraguay, Nestlé Paraguay S.A. Además, cuenta con el apoyo de Industrias PET S.A.E.C.A. (INPET)y Venus Media, el media partnerdel concurso.

Acerca de la Compañía Coca-Cola de Paraguay

La Compañía Coca-Cola es una empresa Integral de Bebidas, que ofrece más de 500 marcas en más de 200 países. Su portafolio incluye algunas de las marcas de bebidas más valiosas del mundo, como bebidas a base de semillas AdeS, té verde Ayataka, jugos y néctares Del Valle, Fanta, café Georgia, tés y cafés Gold Peak, té Honest, jugos y batidos Innocent, jugos Minute Maid, bebidas deportivas Powerade, jugos Simply, agua mineral Smartwater, Sprite, Vitaminwater y agua de coco ZICO. La empresa está constantemente transformando su portafolio, a través de la reducción de azúcar hasta la innovación de productos.

Con un compromiso permanente por construir comunidades sostenibles, Coca-Cola opera en Paraguay desde hace más de 50 años, aportando al crecimiento de la economía local, a través de la generación de más de 25.000 puestos de trabajo a lo largo de su cadena de valor. Y aporta al desarrollo social de la comunidad local, a través del empoderamiento de la mujer y la conservación del medio ambiente mediante el uso racional de los recursos naturales.

Acerca de Coca-Cola Paresa Paraguay

Paresa (Paraguay Refrescos S.A.) opera en Paraguay desdehacemás de 50 años, aportandoimpacto y crecimientoen la economía local a través de la generación de empleo a más de 25.000 personas en la cadena de valor. Paraguay Refrescos S.A. fue la primeraEmbotelladoraautorizadapor The Coca-Cola Company en el Paraguay, iniciandosusoperaciones el 13 de mayo de 1965. Coca-Cola Paresacuenta con unamplioportafolio de bebidas, que buscasatisfacer las necesidades de losconsumidores: Coca-Cola, Coca-Cola Sin Azúcares, Sprite, Fanta Naranja, Fanta Naranja Zero, Fanta Guaraná, Fanta Piña, Schweppes, Dasani, Powerade, Aquarius, Frugos y Ades, entre otras.Coca-Cola no solamentecontribuye a la economía del Paraguay, tambiénaporta al desarrollo social de la comunidad local, sustentadossobre el ideal de la conservación del medioambiente y el usoracional de losrecursosnaturales.

Para más información: http://www.coca-coladeparaguay.com.py o en Twitter @CocaColaCoPY o en Facebook @CocaColaCoPy o Instagram @CocaColaCopy