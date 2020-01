“Claramente posicionado como la siguiente gran oportunidad en la industria de las telecomunicaciones, el entorno de 5G fomenta la creación de una competencia más agresiva, mientras que Huawei se extiende a mercados tradicionalmente cubiertos por proveedores occidentales. A pesar de despertar controversias, el gigante chino muestra un claro camino de progreso, y con un valor de marca de 65.1 mil millones de dólares, es que ahora es considerada, por primera vez, entre las 10 marcas más valiosas del mundo,” afirma Brand Finance dentro de su reporte.

Con un total de 205 empresas las cuales componen el 45.4 por ciento del top 500, Estados Unidos es la economía con mayor representación con un valor combinado de 320.4 mil millones de dólares. China le sigue de cerca con 70 compañías, lo que equivale a al 18.9 por ciento, con un valor combinado de marca de 133.4 mil millones de dólares.



El sector tecnológico continúa atrayendo la mayor cantidad de atención, posicionándose como el de mayor valor. De las 500 marcas más valiosas, 46 de ellas pertenecen a dicho sector. En conjunto, estas compañías acumulan un valor de marca de 986.5 mil millones de dólares. Huawei es la única marca china de tecnología entre los primeros 10 lugares de la lista.

El crecimiento al valor de marca de Huawei puede ser atribuido a su compromiso constante con la innovación y el lanzamiento de productos competitivos, además de brindar una mejor experiencia al consumidor.

En 2019, Huawei comercializó más de 240 millones de smartphones alrededor del mundo, manteniendo su posición como el segundo fabricante más grande de smartphones. La empresa realizó envíos de más de 44 millones de unidades de sus series insignia HUAWEI Mate y HUAWEI P, registrando un aumento del 50 por ciento con respecto al año anterior. Además de ser ampliamente reconocidos por sus avances tecnológicos, los smartphones 5G de Huawei registraron 6.9 millones de envíos de unidades en todo el mundo hasta diciembre del 2019.

Al cerrar el año, Huawei continúa con la construcción de su experiencia inteligente en múltiples escenarios al introducir una amplia gama de productos en nuevas categorías, tales como tablets, PCs, relojes inteligentes y dispositivos conectados por medio del ecosistema HiLink, presentando un crecimiento evidente en cada categoría.

Hacia el futuro, Huawei mantiene su compromiso con brindar una vida inteligente y segura en cualquier escenario, impulsada por tecnologías clave como el 5G y la inteligencia artificial. Richard Yu, CEO de Huawei Consumer Business Group comentó: “Huawei mantiene su compromiso con la estrategia enfocada en crear un ecosistema seguro para cualquier escenario, la cual será el enfoque principal por los siguientes cinco a diez años. Continuaremos creando un ecosistema integrado en el cual tablets, PCs, dispositivos de realidad aumentada, pantallas inteligentes, parlantes inteligentes, automóviles y dispositivos IoT se conectarán a los smartphones para brindar una experiencia verdaderamente fluida a los usuarios. “

Los productos y servicios de Huawei están disponibles en más de 170 países alrededor del mundo, y son usados por más de una tercera parte de la población mundial. Catorce centros de investigación se han establecido en Alemania, Suecia, Rusia, India, China y muchos otros países. Huawei Consumer Business Group es una de las tres unidades de negocio de la empresa, la cual cubre smartphones, PCs, Tablets, relojes inteligentes, servicios en la nube, etc. La red global de Huawei se ha construido a lo largo de 30 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones con el propósito de brindar lo último en avances tecnológicos a los consumidores alrededor del mundo.

