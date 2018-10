El pasado sábado en un gran concierto en el Casco Antiguo, todas las bandas finalistas pelearon por llevarse el premio mayor, después de más de un mes de intensa lucha a nivel país.

Subieron al escenario desde Encarnación Óbice y Rocanova, desde Ciudad del Este, Reacción Tardía, DClap, The Monkeys y desde Asunción Amaru, The Añamembys, Forget the Ocean y Karai Guazú.

Luego de escuchar a todas las bandas, nuestro jurado integrado por referentes del ámbito musical en un momento muy emotivo de la noche, eligieron a Reacción Tardía, de Presidente Franco, como los ganadores del Demostrá Tu Música 8.

Con una enorme alegría, los integrantes de la banda se llevan como premio: la producción completa de su primer disco, la grabación de su primer videoclip y la renovación de sus instrumentos.

El Demostrá tu Música sigue impulsando a grandes talentos del país, convirtiéndose en una gran vitrina y un importante evento en la escena local.