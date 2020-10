El toque de queda global y la necesidad urgente de equipos de protección personal y otros productos de sanitación crearon un aumento repentino en el volumen de importaciones a la región. Comparado con el año anterior, las importaciones procedentes de Asia (principalmente de China) a América (Norte, Centro y Sudamérica) aumentaron entre el 60% y el 70%. En Paraguay, DHL Express ha transportado 90% más de kilos de Abril a Agosto en comparación con el mismo periodo del 2019.

“En estos tiempos donde el mundo está cambiando, nuestro negocio de logística pasó a ser uno de los rubros de primera necesidad, junto con el de salud y el de alimentos. En los momentos más difíciles estuvimos en la primera línea y seguimos acá para que todo pueda seguir funcionando”, expresó Milva Bogado(Gerente General) de DHL Express Paraguay.

Haciendo frente a esta situación, y gracias a la flexibilidad de sus operaciones sustentada por una red de más de 220 países, 260 aviones propios con 17 aerolíneas asociadas y más de 3,000 vuelos diarios a nivel global, DHL Express evolucionó y mantuvo sus operaciones ininterrumpidas pese a los retos de la pandemia.

Dado que la capacidad aérea general de envío se redujo debido a cancelaciones de vuelos de aerolíneas comerciales, DHL Express agregó más vuelos para mantener sus operaciones funcionando sin contratiempos, así navegando altos volúmenes. La compañía ha complementado su propia red con aviones y charters adicionales, necesarios para satisfacer la alta demanda de envíos urgentes de PPE.

En Paraguay, de las 64 salidas internaciones semanales desde el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi , a raíz de la pandemia, estas se redujeron a 10 – cinco de ellas siendo de DHL Express.

El confinamiento también ha acelerado la migración a plataformas digitales en reemplazo de las tiendas físicas para la venta y la compra de diferentes productos. Esta es una realidad que se espera que se mantendrá incluso después de la pandemia y que se está viendo reflejada en el incremento de volumen de envíos B2C. En el 2019, el 40% de los envíos realizados por DHL Express en las Américas fueron B2C. Este año, ya superan más del 50% del volumen total generado de enero a junio 2020.

Mientras que en la región de las Américas el 40% de los empleados de DHL Express están trabajando desde casa, el otro 60% permanece en primera línea. Desde la epidemia del coronavirus, la compañía ha adoptado un proceso de gestión integral, abarcando toda la empresa, para asegurar el éxito operacional de sus clientes, al tiempo que da prioridad a la seguridad de sus empleados y socios comerciales. La compañía sigue estrictamente los modelos sanitarios de los gobiernos en donde opera, proporcionándole a sus empleados el debido equipo de protección personal (PPE), como mascarillas y guantes; informándoles acerca de los más recientes estándares de seguridad y desinfectando las instalaciones tal y como se recomienda.

“Nuestros empleados de primera línea son los héroes de DHL, y es gracias a su dedicación y duro trabajo durante esta crisis que somos capaces de seguir brindando excelencia a nuestros clientes, manteniendo el clima laboral que nos caracteriza como GPTW (Great Place to Work) de los últimos 10 años afirmó Laura Barrios (Gerente de RRHH)

. En esta crisis sanitaria mundial, los servicios de logística y toda la red global desempeñan un papel primordial, enviando equipos y suministros médicos de emergencia al personal de salud, entregando productos de primera necesidad o buscando constantemente soluciones para que las empresas sigan funcionando.

“Nuestros clientes esperan soluciones inmediatas, a cualquier hora, eso nos impulsa a seguir apostando por mantener todas nuestras opciones de entrega disponibles con facilidad, flexibilidad y rapidez,”, agrego Milva Bogado.

