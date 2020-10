Hydrate es una marca paraguaya premium que se enfoca en productos isotérmicos de alta calidad. Exhibimos productos como conservadoras, termos, vasos, porta latas y muchos más que están diseñados para resistir el calor intenso del Paraguay. Con la tecnología Temp-Tech, acero inoxidable con doble pared al vacío, nuestros productos logran mantener tus bebidas en la temperatura ideal hasta 48 horas si es con hielo, 24 horas con agua fría y hasta 8 horas agua caliente. Las conservadoras incluso conservan el hielo entre 6 a 8 días.

Los Hydrate también vienen con otras características. Los productos no retienen olor y no sudan, lo cual los convierte extremadamente multi-uso y fácil de transportar en tu día a día. Es decir, un mismo Hydrate puede ser utilizado para café caliente, agua fría y cerveza o tragos bien congelados en un mismo día. En ningún momento el Hydrate suda, lo cual es conveniente a la hora de llevarlo en tu mochila, cartera o al apoyar encima de papeles en la oficina. Apuntamos a que el Hydrate sea un producto duradero y de calidad, por lo cual ofrecemos garantía de por vida contra defectos de fábrica.

A pesar de ser una marca de alta calidad, por ser marca paraguaya, ofrecemos precios extremadamente accesibles. Creemos que hay un Hydrate para todos.

Hydrate para Todos

Tomamos como desafío poder diseñar y convertir productos que sean especiales. Buscamos que el Hydrate sea tu amigo/a y que realmente esté hecho para cada uno. Para eso innovamos constantemente y buscamos generar productos de diferentes tamaños y colores. Además, somos uno de los pocos en ofrecer accesorios que permiten a cada cliente armar su propio mix de productos y al mismo tiempo contar con repuestos en el futuro. Con esto, Hydrate ha logrado llegar a personas de todos los sexos y edades, lo cual nos pone extremadamente contentos. No solo nos enfocamos en nuestros diseños, sino también promovemos diferentes formas artísticas de personalizar los productos, para que cada cliente pueda poner algo particular que los represente. Cada persona trae valor al mundo y queremos que se vean representados en su Hydrate.

Hydrate: Basta De Tibios

El eslogan Basta de Tibios empezó porque nuestros productos evitan que las bebidas frías se calienten y que lo caliente se enfríe. Es decir, queremos que tu bebida no se quede tibia al pasar las horas. Pero Basta de Tibios realmente va mucho más allá de la tecnología Hydrate. Es un mensaje que queremos dar en cuanto a varios problemas ambientales y sociales que está teniendo el mundo. El “tibio” es una persona indiferente a los problemas que requieren cierto tipo de acción. Desde Hydrate animamos que las personas no se queden en lo tibio y que no se queden callados ante los problemas ambientales, discriminatorios, violentos u otros problemas que vemos ocasionalmente. Basta de Tibios es un mensaje para alzar la voz en contra de ciertas injusticias y también para generar acción individual en cada uno y de esa forma contribuir con un impacto social positivo.

Hydrate como Estilo de Vida

Somos una marca que promueve y disfruta de la vida al aire libre. Sí, te queremos acompañar en la oficina, el gimnasio, las farras y en todo momento. Pero disfrutamos aún más cuando un paraguayo lleva a su Hydrate a algún viaje o una nueva aventura. Promovemos actividades que permitan a las personas interactuar con la naturaleza y apreciar los momentos con la familia y amigos.

Desde Hydrate hemos aportado al mensaje Basta de Tibios empezando por el lado ambiental. Amamos la vida al aire libre, pero lastimosamente sabemos que a este ritmo en el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos y que esto afectará la vida marina y los alimentos de millones de personas. Por eso hemos hecho campañas donde decidimos informar y reducir el uso de plástico para evitar una mayor contaminación. Cada persona utiliza aproximadamente 100 botellitas de plástico por año. Con Hydrate solo necesitas un termo que te dure para siempre. Estimamos que gracias a Hydrate ya hemos evitado el uso de al menos 1.500.000 botellitas de plástico en el lapso de un año y medio desde que se creó la marca.