‘’Manteniendo el ritmo’’ fue el tema central, con charlas impartidas por Lea Giménez, Ex Ministra de Hacienda, Doctora en Economía, Lehigh University; Santiago Peña, Ex Ministro de Hacienda, Master en Administración Pública, Columbia University y Carlos Fernández Valdovinos, Ex Presidente del BCP, Doctor en Economía, University of Chicago.

Basanomics nace con la idea de abrirse como un espacio anual de intercambio de visiones y conversaciones, para que desde el análisis creemos ambientes cooperativos, entendiendo el mundo de la economía. De esta manera colaboramos con una sociedad que progresa y mueve al país.