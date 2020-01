Los 36 participantes, divididos en doce equipos de tres integrantes brindaron un show y una competencia magnífica para todos los espectadores, donde el deporte y las actividades al aire libre fueron los principales protagonistas.

Los equipos ganadores, con nombres alusivos a los países donde Claro cuenta con cobertura, fueron Costa Rica integrado por Mathias Acuña, Marcos Armoa y Jimmy Sanabria en primer lugar, Panamá conformado por Luis Alcaraz, Rodrigo Alcaraz y Nelson Viera en segundo mientras que Jamaica, compuesto por Matías Acuña, Miguel Ávalos y Mauro Sánchez se quedó con el tercer puesto.

Además los ganadores disfrutaron de los exclusivos premios como 3 relojes Huawei Gt 46 mm, consumición On Bar por 500 mil guaraníes y 3 medallas doradas para el primer puesto mientras que para el segundo los ganadores pudieron disfrutar de tres auriculares Huawei Sport Headphones lite, consumición On Bar por 250 mil guaraníes, tres medallas plateadas, 3 sombrillas de Claro y tres hoppys, por último, el tercer lugar fue agasajado con 3 medallas de bronce, 3 termos Claro, 3 toallas y consumición On Bar por 150 mil guaraníes.

La Copa Claro tiene el propósito de brindar un ambiente ameno donde el deporte y la actividad física sean los protagonistas del verano, brindando experiencias agradables para la familia y los amantes de actividades al aire libre.

Deporte simple y claro

El futvóley es un deporte fusión del voleibol y el fútbol que se juega principalmente en campos situados sobre la arena de la playa. Cada uno de los equipos que disputo la copa estuvo conformado por 3 (tres) jugadores titulares y 3 suplentes.

Los partidos disputados se dividieron en 2 (dos) set de 6 (tantos) cada uno, mientras que los árbitros que estuvieron encargados de dirigir los encuentros fueron designados por la Asociación Paraguaya de PIQUI (APP).