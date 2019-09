Con acciones ambientales como la limpieza del arroyo Pa´i Ñu, entrega de bolsas para residuos en locales comerciales, instalación de basureros, hermoseamiento de escuelas, entre otras, la jornada arrancó a las 8:00 hs del viernes y se desarrollaron de manera simultánea en 9 puntos de la ciudad distribuidos alrededor de cada institución involucrada en el proyecto.

Las instituciones educativas que participaron de la actividad fueron: Escuela Carlos Antonio Lopez, Colegio Patricio Bogarín, Centro Educativo San Martín de Porres, Escuela María Auxiliadora, Colegio “El Gran Maestro” y la Escuela Cerrito.

Como cierre de las actividades a las 10:30 hs todos los protagonistas se reunieron en el Salón Auditorio de la Parroquia San Lorenzo de Ñemby (Independencia Nacional esquina Santa Rosa) donde compartieron la experiencia vivida y el trabajo realizado durante la jornada.

Sobre el Proyecto H2O Sonidos de Ñemby

Desde este proyecto se busca motivar la participación comunitaria para la protección de la cuenca del Arroyo Pa’i Ñu mediante campañas de sensibilización ambiental lideradas por la Orquesta de Cámara de Ñemby, integrando a jóvenes estudiantes, organizaciones e instituciones locales y voluntarios como proceso de aprendizaje colectivo hacia una gestión equitativa y sostenible del agua. Es bueno destacar que la Orquesta viene trabajando y acompañando el cuidado del Arroyo Pa´i Ñu desde el 2014.

Este proyecto tiene como propósito la protección de la cuenca hídrica del Arroyo de Ñemby a través de la música y la participación ciudadana y busca motivar la participación comunitaria para la protección del Arroyo Pa’i Ñu – uno de los cauces principales de la comunidad – así como la ampliación de actores locales involucrados en la protección de la cuenca hídrica. Los colaboradores de Coca-Cola Paraguay están comprometidos con esta acción a través del voluntariado corporativo que impulsa el Comité de Sustentabilidad.

La alianza con la Asociación Tierranuestra y el proyecto “H2O Sonidos de Ñemby” forma parte del compromiso de Coca-Cola Paraguay con el cuidado de los cauces hídricos y en la transformación positiva de las comunidades donde opera.

Acerca de Coca-Cola Paresa Paraguay

Paresa (Paraguay Refrescos S.A.) opera en Paraguay desde hace más de 50 años, aportando impacto y crecimiento en la economía local a través de la generación de empleo a más de 25.000 personas en la cadena de valor. Paraguay Refrescos S.A. fue la primera Embotelladora autorizada por The Coca-Cola Company en el Paraguay, iniciando sus operaciones el 13 de mayo de 1965. Coca-Cola Paresa cuenta con un amplio portafolio de bebidas, que busca satisfacer las necesidades de los consumidores: Coca-Cola, Coca-Cola Sin Azúcares, Sprite, Fanta Naranja, Fanta Naranja Zero, Fanta Guaraná, Fanta Piña, Schweppes, Dasani, Powerade, Aquarius, Frugos y Ades, entre otras. Coca-Cola no solamente contribuye a la economía del Paraguay aporta al desarrollo social de la comunidad local, sustentados sobre el ideal de la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales.

Acerca de la Compañía Coca-Cola de Paraguay

La Compañía Coca-Cola es una Compañía Integral de Bebidas, que ofrece más de 500 marcas en más de 200 países. Su portafolio incluye algunas de las marcas de bebidas más valiosas del mundo, como bebidas a base de semillas AdeS, té verde Ayataka, jugos y néctares Del Valle, Fanta, café Georgia, tés y cafés Gold Peak, té Honest, jugos y batidos Innocent, jugos Minute Maid, bebidas deportivas Powerade, jugos Simply, agua mineral Smartwater, Sprite, Vitamin Water y agua de coco ZICO. La empresa está constantemente transformando su portafolio, a través de la reducción de azúcar hasta la innovación de productos. Con un compromiso permanente por construir comunidades sostenibles, Coca-Cola opera en Paraguay desde hace más de 50 años, aportando al crecimiento de la economía local, a través de la generación de más de 25.000 puestos de trabajo a lo largo de su cadena de valor. Y aporta al desarrollo social de la comunidad local, a través del empoderamiento de la mujer y la conservación del medio ambiente mediante el uso racional de los recursos naturales.

Para más información: http://www.coca-coladeparaguay.com.py o en Twitter @CocaColaCoPY, en Facebook @CocaColaCoPy y en Instagram @CocaColaCoPy