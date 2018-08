Con esta actividad, la marca se enfocará en su nuevo público entusiasta, ágil y atrevido, público que gusta de actividades como las ecuestres. En esta ocasión, junto al Pop Up Store de Mercedes-Benz, estará exhibido el Mercedes-Benz GLA - vehículo embajador de la “nueva generación de Mercedes-Benz”. Además, los participantes y asistentes podrán experimentar la #mbexperience y poner a prueba a los modelos GLC Coupé y GLE 350 en las inmediaciones de Rakiura.

De esta manera, la marca apoya nuevamente a lo mejor del deporte nacional.

Mercedes-Benz, the best or nothing.