El evento sirvió para descubrir más al mundo under de la música nacional mientras se disfrutaba de la nueva Sajonia Naranjito.

Como es habitual, los EEEKS una banda de power pop-psicodélico influida por grupos como The Beach Boys, Elvis Costello & The Attractions, The Kinks, The Beatles, Foxygen y otros más, trajeron a la fiesta a amigos de la agrupación que deleitaron al público en lo sonoro, mientras la Sajonia Narajito se encargaba de lo suyo en lo gustativo.

Los amigos Mocasinos y Juan Wauters

Uno de los invitados a la Mondo Pet 6 fue Mocasinos que surge hace poco más de un año, con mucho latin r&b/beat/garage/mod sudaca (y por supuesto British/USA) de los 60s y 70s. También estuvo Juan Wauters de Montevideo- Uruguay que vive en Jackson Heights, Queens, desde 2002, que compartió escenario con The Beets y editó tres discos bajo la influencia directa de la gran comunidad musical de la ciudad de Nueva York.

Sajonia y su esencia nacional

La experiencia se hizo única con la presentación de la nueva variedad de Cerveza Sajonia, la Sajonia Naranjito.

Se trata de una liviana y refrescante cerveza tipo American Wheat, que combina trigo, tres variedades de cebada malteada, cáscaras de naranja agria nacionales y lúpulos americanos tipo Summit y amarillo, otorgándole un color dorado, aroma a naranja y otros cítricos que la hacen única y especial.

La Sajonia Naranjito no olvida su esencia de barrio, de Asunción, de Paraguay, es por eso que para estanueva fórmula se usa al apepu o Naranja agria como ingrediente esencial, que es un árbol tradicional de nuestro país, la cáscara de la naranja posee un característico sabor amargo e intenso aroma a cítricos, lo que le da al paladar un toque de delicia y tradición paraguaya.