“Es temporada de haters, mantenete fresco” es la invitación de Sprite en su nueva campaña global de marketing que tiene como eje la promoción de la aceptación y la revalorización de lo que hace único a cada persona más allá de las críticas.

En un contexto en el que los prejuicios proliferan con más rapidez e impacto, la nueva acción de la marca concientiza a través de un mensaje potente, con creatividad, humor, ingenio y un poco de transgresión. Ponerle un like a un comentario agresivo, desestimar los comentarios negativos con amor y aportar un toque de ironía forman parte de esta estrategia integral de comunicación. “Es temporada de haters, mantenete fresco” no pretende ser la solución al problema, sí una mirada crítica sobre una problemática social real.

“Sprite continúa innovando y sorprendiendo a los consumidores, con esta campaña integral que explora nuevas estrategias en la comunicación, donde el principal foco es el mundo digital y no la televisión. Lo interesante de esta campaña es que no hay actores, sino personas “reales” que atravesaron por situaciones verdaderas y tuvieron que asumir su individualidad para superarlas. Como el caso de Rocío Velázquez, una nadadora olímpica española; Nico Moldestein, pole dancer francés; Tyrus McKenzie, rapper inglés; entre otros protagonistas”, comentó Gabriela Heisecke, Sub Gerente de Marketing de Coca-Cola Paresa.

La campaña, incluye la pieza “I Love you Hater”, dirigida por Karim Huu Do de la productora Anonymous Content; y utiliza además un cover de una de las canciones más positivas de todos los tiempos: “All You Need Is Love”, demostrando que aquel mensaje que crearon Los Beatles hace más de 50 años, hoy sigue vigente como nunca.

Acerca de Coca-Cola

The Coca-Cola Company es una Compañía Integral de Bebidas, que ofrece más de 500 marcas en más de 200 países. Además de las marcas de la Compañía, nuestro portafolio incluye algunas de las marcas de bebidas más valiosas del mundo, como bebidas a base de soja AdeS, té verde Ayataka, aguas Dasani, jugos y néctares Del Valle, Fanta, café Georgia, tés y cafés Gold Peak, té Honest, jugos y batidos Innocent, jugos Minute Maid, bebidas deportivas Powerade, jugos Simply, agua mineral Smartwater, Sprite, Vitaminwater y agua de coco ZICO. Estamos constantemente transformando nuestro portafolio, desde la reducción de azúcar en nuestras recetas hasta la comercialización de productos innovadores.

También estamos trabajando para reducir nuestro impacto ambiental mediante la reposición de agua y la promoción del reciclaje. Con nuestros socios embotelladores, empleamos a más de 700.000 personas, brindando oportunidades económicas a comunidades locales en todo el mundo.

Obtenga más información en Coca-Cola Journey ingresando en https://www.coca-coladeparaguay.com.py/ y síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.

Acerca de Coca-Cola Paresa Paraguay

Paresa (Paraguay Refrescos S.A.) opera en Paraguay desde hace más de 50 años, aportando impacto y crecimiento en la economía local a través de la generación de mano de obra para 1.300 personas, aproximadamente. Paraguay Refrescos S.A. fue la primera Embotelladora autorizada por The Coca-Cola Company en el Paraguay, iniciando sus operaciones el 13 de mayo de 1965. Coca-Cola Paresa cuenta con un amplio portafolio de bebidas, que busca satisfacer las necesidades de los consumidores de la forma más integral: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta Naranja, Fanta Naranja Zero, Fanta Guaraná, Fanta Piña, Schweppes, Dasani, Powerade, Aquarius, Frugos y Ades, entre otras.

Coca-Cola no solamente contribuye a la economía del Paraguay con inversiones, generación de empleos, demanda de productos y servicios paraguayos, y cumplimiento de obligaciones tributarias, sino que también aporta al desarrollo social de la comunidad local, sustentados sobre el ideal de la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales.

Para más información: www.coca-cola.com.py