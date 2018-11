“Vendo y vendo pero no veo mi plata”: Cavida mostrará a emprendedores cómo hallar sus verdaderos costos.

“No sobra nada al final…”, es una frase trágica en la vida de cualquier emprendedor. Al igual que con las finanzas personales, manejar el dinero de un negocio no es tarea fácil, de hecho, es algo que ocurre con demasiada frecuencia: los emprendedores sienten que vendieron bien durante el mes; sin embargo, no saben realmente a dónde va a parar el dinero. Para aprender a descubrir los costos reales de un negocio, Cavida presenta el curso “Vendo y vendo pero no veo mi plata”, con Victoria Dullak, a iniciar el 20 de noviembre en el Gran Hotel del Paraguay.

Curso dirigido a emprendedores, dueños de pequeñas y medianas empresas

Empieza el 20 de noviembre, 18 horas, en el Gran Hotel del Paraguay

Aprenderán cómo ordenar costos y buenas prácticas para la administración de un negocio

Muchas veces, los problemas de dinero inician incluso al poner el precio, pues existen costos ocultos para los productos y servicios que suelen ser ignorados u olvidados. Según palabras de la Victoria Dullak, este nuevo curso está dirigido a todos aquellos emprendedores o microempresarios que sienten que no ven los frutos de sus ventas.

“Aprenderemos herramientas para identificar y obtener los costos de nuestros productos y servicios. Esto nos ayudará en la toma de decisiones, así como también al momento negociar con nuestros clientes y proveedores. También veremos cómo la gestión de costos afecta la rentabilidad de nuestro negocio”, manifestó.

En ese sentido, según añadió, la metodología del curso hace hincapié en poner en práctica los conceptos de tal modo que los participantes tengan la oportunidad de tocar sus propios números entre clase y clase. “El objetivo es que el participante se lleve, además de los conocimientos teóricos, herramientas de aplicación directa para su negocio”.

Temas

El curso empieza el 20 de noviembre, se llevará a cabo durante seis clases de dos horas y media, los martes y jueves, en el Gran Hotel del Paraguay. Durante esas clases se abarcarán temas como:

La Ing. Victoria mencionó que para poder hacer el curso no es necesario un profundo conocimiento de matemáticas, ya que el 99% de los costos de un negocio se pueden hallar utilizando las cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división.

Importancia de los costos para un negocio: Conceptos básicos y aplicaciones

Cómo descubrir, identificar y ordenar los costos

Formas de calcular los costos

Cómo identificar cual es la mejor manera de calcular los costos para cada negocio

Punto de equilibrio de un negocio y sus aplicaciones

Aplicación de lo anterior a un estado de resultados y flujo de caja

Acerca de Victoria Dullak

Es una profesional apasionada por el emprendedurismo y el proceso creativo útil. Tiene experiencia en varios rubros: energía, papelería industrial, confecciones, entre otros. Así también en Administración de Inversiones, Sistemas de gestión y Optimización de procesos.

Se recibió de Ingeniera Industrial, egresada con honores de la Facultad de Ingeniería (UNA), especializada en Preparación y Gestión de proyectos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Planificación Estratégica (FIUNA).

Tiene un Postgrado En Ingeniería De Costos Marginales Y Tarifación De Energía Eléctrica, Universidad Presbiteriana Mackenzie, Sao Paulo – Brasil y una Formación Para Consultores En Confecciones PROMPYME Y Centro De Comunicación E Investigación Aplicada “Mujer Y Sociedad”. Lima Perú.

Los interesados en participar, pueden solicitar más información al 021 338 77 76, (0985) 822 851 o a cavida@cavida.com.py