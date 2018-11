El encuentro priorizó brindar información vinculadas con cuestiones medioambientales vigentes, como el cuidado del agua, las buenas prácticas de reciclaje, el empoderamiento femenino, la preservación cultural y el rol empresarial en las prácticas sustentables.

A continuación, los expositores presentes en Gramo Sustentabilidad 2018

Soledad Izquierdo (Empresas sustentables). La Vicepdta. de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola para el Sur de Latinoamérica abordó La reinvención del negocio, como legado.

Carla Torreani (Gestión comunitaria del agua). La Coord. de Progr. de Agua de Fundación Moisés Bertoni disertó sobre El arte social como herramienta de cambio y Lazos de agua (Pyto. De gestión comunitaria de este recurso en comunidades con difícil acceso a él en el Paraguay, a través del arte y la cultura).

Paula Burt (Conservación del agua). La Coord. Programática de Fundación Avina Paraguay habló de Sembrando un futuro mejor y Pyto. Conservación de agua en la Reserva del Bosque Mbaracayú (implementación de buenas prácticas agrícolas en 300 ha de pequeños productores para mayor infiltración del agua en napas subterráneas).

Alicia Montoya (Reciclaje inclusivo), responsable del equipo técnico de Cooperativa El Álamo, Buenos Aires (AR); y Leandro Maldonado, subdirector de Ambiente y Energía del municipio de Guaymallén, de Mendoza (AR), expusieron El reciclaje, como camino a la inclusión social y Buenas prácticas del reciclaje inclusivo en Latinoamérica (caso Guaymallén).

Norma Ávila (Producción ecológica), de Yerba Ka’aite, charló acerca de El poder transformador de nuestra cultura y El remanente del Bosque Intacto de Kanindeju (la comunidad avá guaraní recolecta y elabora, con prácticas ancestrales y ecológicas, un tesoro de la biodiversidad alimentaria paraguaya: la yerba mate silvícola Ka’aite).

Lolo Santiviago (Turismo sustentable), tocó el tema Conocer para proteger, la naturaleza, como patrimonio nacional y modelo de negocio sustentable, a través de la preservación (Pyto. de concienciación sobre el cuidado de las serpientes y turismo ecológico).

Juan Carlos Dos Santos (Preservación cultural). El Dir. de la Orquesta Sinfónica del Paraguay, creador de numerosas agrupaciones infantiles y universitarias,

conversó acerca de Patrimonio intangible: el caso Peteke (para recuperar y proyectar la memoria musical del país).

Sobre Gramo

Es un ciclo de charlas que difunde ideas, proyectos, emprendimientos y casos paraguayos de éxito; una iniciativa que registró más de 2000 inscriptos en cada una de las sucesivas ediciones anuales convocadas.

Desde el 2013, inspiró a alrededor de 30 000 personas que asistieron cada conversatorio y escucharon más 350 historias. Hoy, las charlas son itinerantes y con sede en sitios significativos que refuercen las experiencias compartidas, como bibliotecas, centros culturales, museos y sedes históricas.

En los encuentros, expositores de diferentes áreas comparten vivencias, sueños, lecciones aprendidas y anécdotas en turnos de 10 min. Estas charlas también son subidas al canal de Gramo en YouTube para que el mundo entero acceda a ellas. Hoy, el canal cuenta con más de 350 videos.

Sobre Koga

Koga es la primera Empresa B certificada del Paraguay, que busca transformar el entorno social y económico de forma sostenible, apoyando a emprendedores y empresas emergentes nacionales, como potenciales generadores de impacto.

Sobre Coca-Cola Paraguay

Paraguay Refrescos SA (Paresa) opera en el Paraguay desde hace más de 50 años, con impacto en el crecimiento de la economía local, a través de la generación de mano de obra para 1300 personas, aproximadamente. Fue la primera embotelladora autorizada por The Coca-Cola Company en el país, iniciando sus operaciones el 13 de mayo de 1965.

Coca-Cola no solo contribuye con la economía del Paraguay mediante inversiones, generación de empleos, demanda de productos y servicios paraguayos, y cumplimiento de obligaciones tributarias; sino que también aporta al desarrollo social de la comunidad local, sustentada en el ideal de la conservación medioambiental y el uso racional de los recursos naturales.