Para esta firma, quererse significa tener en cuenta las necesidades de uno mismo, respetarse, aceptarse y quererse por ser solo quien uno es. En tal sentido, Wembé comprende que al apreciarnos buscamos nuestro bienestar y, también, el de otras personas. Pensando en ello, la compañía de jabones y sales naturales realiza una campaña en alianza con dos firmas que comparten su misma filosofía.

Por un lado, la empresa paraguaya Nawi aporta su know how en lo referente a sus aceites esenciales, ideales para sesiones de aromaterapia y para restablecer la armonía del cuerpo. Están elaborados con extractos de plantas 100 % puros, obtenidos a partir de hojas, flores y frutas, principalmente a través de destilación por arrastre de vapor.

Por su parte, Gia, una empresa con más de 20 años en el mundo de los aromas, ofrece su línea aromática sustentable y amigable con el medioambiente. Sus velas son 100 % naturales hechas a mano usando cera de soja y perfumería fina a base de aceites esenciales. Son una alternativa ecológica a las velas de parafina que pueden ser tóxicas para la salud. Los envases elegidos son reutilizables y las cajitas de empaque son de cartón reciclado.

“La idea fue fusionar tres marcas que trabajen en aromaterapia para crear bienestar en uno mismo, de ahí viene nuestro eslogan ‘el amor comienza por casa’, en el que enfatizamos a cuidarnos primero antes que al otro”, relató Saddy Pavetti, socia propietaria de la empresa.

La elegante caja Wembé contiene un pote de cerámica con sales naturales de baño, jabones Wembé y una vela Gia. Esta última es un blend floral dulce e intenso, que combina de manera equilibrada el perfume de jazmines y gardenias.

La segunda caja incluye un pote de cerámica con sales naturales de baño, jabones Wembé y aceite Nawi. Este último tiene una exquisita mezcla de extractos de naranja, palmarosa, romero, lavanda, ideal para estimular el sistema inmune y la digestión, combatir la fatiga crónica, la depresión, las infecciones en la boca y en la piel, entre otros. Asimismo, es antiinflamatorio, antiséptico, bactericida y fungicida.

Por último, la tercera caja presenta dos contenedores de sales naturales de baño, jabones Wembé y un aceite Nawi.

Las piezas están disponibles en preventa y pueden ser adquiridas a través de las redes sociales de Wembé en Facebook e Instagram @wembenature.

Sobre Wembé

Wembé es la firma de jabones naturales, limpiadores faciales y sales naturales de baño libres de químicos y de plásticos, que no contaminan el medioambiente. Los productos Wembé no poseen conservantes ni aditivos y no irritan la piel, son libres de gluten, tampoco utiliza plástico en su proceso.