La segunda edición del Encuentro de Jóvenes del Mercosur tuvo lugar en Brasil por primera vez, y Nestlé junto con 58 compañías, reafirmaron su compromiso con los jóvenes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al ofrecer 45.000 oportunidades de capacitaciones y empleo hacia finales del 2020.

Bajo el liderazgo de Nestlé, la Alianza por los Jóvenes fue presentada el año pasado durante el Encuentro de Jóvenes del Mercosur en Montevideo, Uruguay, uniendo esfuerzos con compañías del sector privado, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y las autoridades gubernamentales de los 4 países del Mercosur, para promover la empleabilidad y el emprendimiento juvenil. Basado en su éxito, la Alianza por los Jóvenes está aumentando su compromiso de 40.000 a 45.000 oportunidades de desarrollo profesional para jóvenes del Mercosur.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 5 jóvenes de América Latina no pueden encontrar empleo. “Invertimos continuamente en la próxima generación de talento, con el objetivo de brindarles las habilidades que se requerirán para los trabajos del futuro y ayudarlos a tener un desarrollo de carrera próspero. Queremos que los jóvenes se conviertan en innovadores, emprendedores y creadores exitosos, independientemente de su campo o nivel de experiencia” explicó Laurent Freixe, CEO de Nestlé para Américas.

Con la presencia de los representantes del Gobierno de San Pablo, de los Ministerios de Trabajo y Educación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el Gobierno de Suiza, la Organización Mundial del Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo, emprendedores y jóvenes, el encuentro está centrado en el futuro del trabajo y la educación dual, así como en el importante rol de la agricultura como catalizador del desarrollo económico y social de los cuatro países. Como conclusión, el Acuerdo por la Empleabilidad Juvenil del Mercosur, fue firmado por Nestlé y 58 compañías que se comprometieron a ofrecer más de 45.000 oportunidades para el desarrollo profesional de los jóvenes del Mercosur para el 2020.

La delegación paraguaya presentó y lideró uno de los paneles acerca del programa Agro Líderes en Acción que actualmente trabaja con más de 60 jóvenes a nivel país con el objetivo de dar apoyo y desarrollo profesional a jóvenes del sector rural con un modelo educativo autosostenible, la misma nació gracias al proyecto “Agricultura Limpia y Sustentable” ganador entre varios proyectos a nivel Mercosur presentados durante el 1er encuentro de Jóvenes realizado en el 2018.

Lizzie Kennedy, Gerente General de Nestlé Paraguay, acompañó a la delegación y expresó que es muy gratificante trabajar en una misión para contribuir en la empleabilidad y desarrollo del emprendedurismo de los jóvenes. “Las comunidades no pueden prosperar si no pueden ofrecer un futuro para las generaciones más jóvenes, es por eso que decidimos ayudar a desarrollar sus habilidades y a adquirir experiencia para que puedan encontrar trabajos o crear sus propios negocios”, explicó Lizzie durante la presentación.

Acerca de Iniciativa por los Jóvenes

Iniciativa por los Jóvenes es un programa global de Nestlé que tiene por objetivo contribuir a la empleabilidad de los jóvenes y desarrollar la próxima generación de talentos para la compañía. Este emprendimiento busca ayudar a 10 millones de jóvenes de todo el mundo a acceder a oportunidades económicas para el 2030 enfocando en tres áreas claves: Empleo y Empleabilidad, Agro emprendimiento y Emprendedurismo.

Acerca de Nestlé

Nestlé es la compañía líder de alimentos y bebidas en el mundo y está presente en 189 países y tiene el propósito de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable a través de la Creación de Valor Compartido, apoyando áreas de gran potencial, como lo son la Nutrición, el Agua y el Desarrollo Rural. Está presente en Paraguay desde hace 55 años a través de un distribuidor llamado IMEXPACO, y hace 21 años como Nestlé Paraguay, con marcas icónicas para los paraguayos, como Nescafé, Nido, Moca, entre otras. En el 2019 llegó Nestlé Business Services, con el fin de brindar servicios desde Paraguay a más de 21 países de América. Se trata de un nuevo “Centro Satélite”, conformando un modelo integrado, ya existente en otros países. El emprendimiento se anunció a mediados del 2018 y actualmente ya se encuentra en operación, llegando a 200 nuevas contrataciones a lo largo del año 2019. Este nuevo centro de servicios está asentado en las Torres del Paseo, dentro del Complejo del Paseo La Galería, así también las nuevas oficinas de Nestlé Paraguay se sitúan en el mismo eje corporativo.

Acerca del Acuerdo por la Empleabilidad Juvenil del Mercosur

El Acuerdo por la Empleabilidad Juvenil del Mercosur, presentado en 2018 bajo el liderazgo de Nestlé, tiene como objetivo unir al sector privado con los gobiernos de los 4 países del Mercosur para promover la empleabilidad y el espíritu emprendedor de los jóvenes. A la fecha, 58 empresas se han unido al Acuerdo por la Empleabilidad Juvenil del Mercosur: Abdlick, Accenture, The Adecco Group, AdecoAgro, Andreani, APEX AMERICA, Arla Foods, Barry Callebaut, Braskem, Bunge, Cargill, Chalfin, Goldberg, Vainboim & Fichtner Advogados Associados, Cia de Talentos, CIEE, Clariant, Comper, CSN, DSM, Edenred, EDP, Engie, Facebook, Farmashop, FCB Brasil, Ferrere, Firmenich, Givaudan, GS1, HP, Kuehne & Nagel, Leroy Merlin, Lobo de Rizzo, Luis Dreyfus Co, Mallet Advogados Associados, Manpower, Martins, Mateus, McCain, Mercer, Microsoft, Moove Chain, Nestlé, Nielsen, Nuestra Señora de la Asunción, Odontoprev SA, Ogilvy, Owen Illinois, Publicis, Roche, São Vicente, Sodexo, Syngenta, TetraPack, TozziniFreire Advogados, Trench Rossi Watanabe, Trevisan, Vivo and WMcCann.